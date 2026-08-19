Qué dice el convenio para "perdonar deudas" que firmó Alfredo Cornejo con Luis Caputo

El gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Economía de la Nación, Luis “Toto” Caputo , firmaron un convenio para “perdonar deudas” entre el Gobierno nacional y la provincia de Mendoza. Se trata de un acuerdo que forma parte del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas que tiene como objetivo facilitar el proceso de saneamiento de las cuentas públicas entre la Nación y las provincias.

Este convenio se da en el marco del anticipo financiero de $325.000 millones que el Gobierno de Javier Milei acordó con la gestión de Alfredo Cornejo meses atrás y que estableció desembolsos de $100.000 millones en abril, $175.000 millones en mayo y $50.000 millones en agosto de 2026.

Cornejo y Caputo firmaron el convenio el pasado 27 de julio y este martes 18 de agosto el gobernador mendocino firmó el Decreto Nº 1691 aprobando el acuerdo entre Mendoza y Nación.

Esa norma ingresó este miércoles a la Legislatura provincial con el objetivo de que sea ratificada por el Senado y la Cámara de Diputados para su entrada en vigencia.

El Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas fue impulsado por el Gobierno de Javier Milei con el objetivo de compensar las deudas entre el Estado nacional y las jurisdicciones provinciales.

La intención fue facilitar el proceso de saneamiento de las cuentas públicas entre la Nación y las provincias y además, contribuir a la reducción de la litigiosidad y favorecer el ordenamiento fiscal.

Mendoza manifestó su voluntad de participar del Régimen con el objetivo de extinguir total o parcialmente las obligaciones recíprocas entre la provincia y el Estado nacional.

El acuerdo establece que Mendoza reconoce adeudar al Estado Nacional un total de $ 333.434.931.506,85. Este monto de deuda se desprende del anticipo financiero de $325 mil millones que otorgó Nación a la provincia y los intereses de ese anticipo, que comprenden $8.434.931.506,85.

Por otro lado, el Estado nacional reconoce adeudar a Mendoza un total de $121.282.044.592,85. Al desglosar los créditos que se reconoce a la provincia hay cinco conceptos diferenciados que son los siguientes:

Ajuste compensación Consenso Fiscal, punto ll, inciso b, aprobado por la Ley 27.429, correspondiente al segundo, tercer y cuarto trimestre de 2024 por un total de $ 19.486.974.508,13.

Ajuste compensación Consenso Fiscal, punto ll, inciso b, aprobado por la Ley 27.429, correspondiente al ejercicio fiscal 2025 por un total de $ 11.896.630.522,81.

Ajuste compensación Consenso Fiscal, punto II, inciso b, aprobado por la Ley 27.429, correspondiente al primer y segundo trimestre de 2026 por un total de $ 7.603.326.982,82.

Acta Acuerdo en materia de Obras de Vivienda. Saldo pendiente de pago $ 2.295.112.579,09.

Obras Rutas Nacionales 40 y 143 - por un total de $ 80.000.000.000.

Las dos partes acordaron que el saldo resultante de la compensación de las deudas y créditos recíprocos asciende a la suma de $ 212.152.886.914 a favor del Estado nacional.

Esta diferencia de fondos será reembolsada por Mendoza en tres partes. La suma de $97.500.000.000 se pagará en cuatro cuotas mensuales, iguales y consecutivas y el primer vencimiento ocurrirá el último día hábil del mes de agosto de 2026.

También reembolsará la suma de $ 8.434.931.506,85 en una única cuota que vencerá el último día hábil de diciembre de 2026.

En tanto, el saldo de la deuda de $ 106.217.955.407,15 se pagará en siete cuotas mensuales, iguales y consecutivas. y el primer vencimiento ocurrirá el último día hábil de junio de 2027.

Respecto de los intereses, hasta el 31 de diciembre de 2026 se devengarán mensualmente con una tasa de interés nominal anual del 15% y se pagarán en una única cuota que vencerá el último día hábil de diciembre de 2026. Mientras que desde el 1 de enero de 2027 se devengarán mensualmente sobre el saldo de capital pendiente de amortización con una tasa del 15% y se pagarán de forma mensual desde el último día hábil de enero de 2027.

Asimismo, el convenio establece que los servicios de capital e interés se pagarán mediante la retención de los recursos proveniente de la Coparticipación Federal.

Renuncia de juicios

Alfredo Cornejo y Javier Milei el año pasado en San Rafael. Prensa Gobierno

Por otra parte, en el marco de este acuerdo con Nación, Mendoza desiste de la acción y del derecho respecto a dos juicios que se llevan adelante contra el Estado Nacional. Una vinculado a un reclamo de inconstitucionalidad por el Impuesto a las Ganancias y otro de inconstitucionalidad por la eliminación del Fondo Federal Solidario (FOFESO).

El Gobierno provincial fundamenta el desistimiento de estas acciones señalando que en ambos casos los procesos no registran avances de consideración, no obstante tratarse de procesos iniciados en el año 2020 y 2023 respectivamente.

Detalla que respecto al primero se cuenta con un dictamen de la Procuración sobre la competencia del Tribunal para intervenir como acto procesal de mayor relevancia.

“Se trata en definitiva de créditos controvertidos y de resultado incierto, con escasos o nulos avances procesales en su tramitación atento la especial naturaleza del trámite de los procesos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que, precisamente por esto último, carecen también de un plazo determinable para su conclusión”, sostiene desde el Ejecutivo provincial.