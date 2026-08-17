Luis Caputo irá la inauguración de una heladería, apuntala "la micro" y se suma a las recorridas porteñas

El ministro de Economía, Luis Caputo , recorrerá este martes las instalaciones de una nueva sucursal de una conocida cadena de heladerías. Ocurrirá en la Ciudad de Buenos Aires, donde se mostrará con la legisladora y referente porteña, Pilar Ramírez.

Se trata de la mano derecha de Karina Milei , quien está encargada de todo el armado libertario en la Capital Federal. La visita del titular del Palacio de Hacienda se enmarca en un planteo de "El Jefe" de que los funcionarios del Gabinete "salgan a la calle" pensando en la reelección del presidente Javier Milei .

Mientras se relanzaron las conversaciones con el PRO, que gobierna la Ciudad hace casi 20 años, La Libertad Avanza mantiene su afán competirle al macrismo en su histórico bastión. Sin embargo, este objetivo está tendiente a las negociaciones con el partido amarillo que está de acuerdo con fusionarse con los violetas a nivel nacional, siempre y cuando no pierdan su influencia en los distritos que administran, como CABA, Entre Ríos, Chubut y distintas intendencias.

En ese contexto, la intención es la secretaria general de la Presidencia es que los distintos ministros "recorran a distintos sectores productivos" y "caminen la calle hablando con la gente", tal como hicieron durante el 2023 y 2025.

En paralelo, estas actividades de inicio de la campaña electoral se dan mientras se especula sobre una eventual candidatura de Patricia Bullrich, quien prefiere ser compañera de formula de Milei.

“¿Qué es lo primero que va a venir a pedir el PRO en la reunión? La Ciudad de Buenos Aires. Hay que ser realistas. ¿Y nos vamos a poner obcecadamente a decir que ‘no’? Entonces no querés una coalición", planteó abiertamente la senadora.

Recorrida por la heladería

Javier Milei en la fabrica de una conocida heladería

El ministro de Economía estará rodeado de las autoridades de la heladería Lucciano’s, que mantienen buen diálogo con la gestión libertaria. La última visita de Javier Milei se produjo el 27 de enero de 2026, durante su estadía en Mar del Plata, donde el mandatario recorrió la planta de elaboración de la firma ubicada en el Parque Industrial General Savio. Milei estuvo acompañado por su hermana y fue recibido por los cofundadores de la compañía, Daniel y Christian Otero.

Milei, además, aprovechó la visita para destacar la calidad del producto. A través de sus redes sociales afirmó que “Argentina tiene el mejor helado por lejos y todos en el mundo deberían probarlos”.

Caputo tendrá la oportunidad de destacar una inauguración de un importante local comercial, ponderando la noticia de nuevos empleos y la expansión de una conocida empresa gastronómica.

El ministro tuvo un discurso optimista sobre la evolución de la economía. En junio, sostuvo que “la economía se ha empezado a recuperar” y destacó que las exportaciones estaban en niveles récord, junto con la baja de la inflación y la pobreza. Días después, durante la exposición BATEV, fue más contundente: afirmó que “el Producto y el consumo privado están en los máximos históricos”, además de remarcar la recuperación de los salarios.

Para él, no hay una situación de estanflación y recalca que el consumo privado y el crédito se mantienen firmes, incluso en “picos históricos”.

Además, buscó explicar las dificultades del endeudamiento de los hogares. “La gente se sobreendeudó a tasas muy altas, pensando que la inflación iba a licuar las deudas y eso no pasó”, aseguró Caputo, quien reconoció el problema de la morosidad, aunque no lo vinculó como consecuencia del modelo económico y descartó un rescate masivo de deudores.