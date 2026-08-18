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El Gobierno sostuvo el superávit fiscal financiero en julio pese al fuerte pago de intereses

El superávit fiscal financiero se mantuvo en julio a pesar de un fuerte pago de intereses de la deuda pública, según detalló el ministro de Economía, Luis Caputo.

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Javier Milei y Luis Caputo en el Congreso
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El Sector Público Nacional acumuló en los primeros siete meses del año un resultado primario equivalente a 0,9% del PBI y un superávit financiero de 0,1%. En julio, el gasto público primario cayó 7% interanual en términos reales, según informó el ministro de Economía, Luis Caputo por la red social X.

Según los datos oficiales el superávit primario fue de $2.960.333 millones y el financiero de $244.897 millones. El resultado se alcanzó a pesar de la elevada carga de intereses de la deuda pública que se concentró durante el mes por los vencimientos de bonos Globales y Bonares.

Los intereses de la deuda pública, netos de las tenencias intra sector público, alcanzaron en julio $2.715.436 millones, lo que explica la diferencia entre el resultado primario y el financiero. "Antes del pago de intereses", las cuentas públicas mostraron un excedente de $2,7 billones, mientras que después de atender los compromisos financieros el resultado positivo se redujo a $244.897 millones.

Superávit primario

Con este resultado, en los primeros siete meses de 2026 el SPN acumuló un superávit primario equivalente a aproximadamente 0,9% del PBI y un superávit financiero de alrededor de 0,1% del producto.

A pesar del fuerte ajuste del gasto, dentro de las principales partidas, sin embargo, se registró un incremento en las erogaciones destinadas a la Asignación Universal por Hijo (AUH), que crecieron 3,8% interanual en términos reales.

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