El Gobierno sostuvo el superávit fiscal financiero en julio pese al fuerte pago de intereses

El superávit fiscal financiero se mantuvo en julio a pesar de un fuerte pago de intereses de la deuda pública, según detalló el ministro de Economía, Luis Caputo.

El Sector Público Nacional acumuló en los primeros siete meses del año un resultado primario equivalente a 0,9% del PBI y un superávit financiero de 0,1%. En julio, el gasto público primario cayó 7% interanual en términos reales, según informó el ministro de Economía, Luis Caputo por la red social X.

Según los datos oficiales el superávit primario fue de $2.960.333 millones y el financiero de $244.897 millones. El resultado se alcanzó a pesar de la elevada carga de intereses de la deuda pública que se concentró durante el mes por los vencimientos de bonos Globales y Bonares.

Los intereses de la deuda pública, netos de las tenencias intra sector público, alcanzaron en julio $2.715.436 millones, lo que explica la diferencia entre el resultado primario y el financiero. "Antes del pago de intereses", las cuentas públicas mostraron un excedente de $2,7 billones, mientras que después de atender los compromisos financieros el resultado positivo se redujo a $244.897 millones.

Superávit primario Con este resultado, en los primeros siete meses de 2026 el SPN acumuló un superávit primario equivalente a aproximadamente 0,9% del PBI y un superávit financiero de alrededor de 0,1% del producto.