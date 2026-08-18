Comercio internacional: ARCA agiliza licencias de importación

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) comunicó un cambio clave para el comercio internacional a través de la Resolución General 5888/2026 , publicada en el Boletín Oficial.

La Resolución General 5888/2026 incorpora al régimen de Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino (VUCEA) las Licencias de Importación correspondientes a los contingentes arancelarios establecidos en el Acuerdo Interino de Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea.

En concreto, se trata de las licencias emitidas por la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca para las importaciones comprendidas dentro de este régimen. La incorporación permitirá que estos documentos sean gestionados a través del sistema VUCEA.

Las licencias serán remitidas a la Dirección General de Aduanas mediante el “Servicio de Recepción de LPCO”, una herramienta que permite recibir Licencias, Permisos, Certificados y Otros documentos y realizar su validación automática en el Sistema Informático MALVINA (SIM).

Además, las licencias deberán ser declaradas cuando se oficialicen las solicitudes de destinación definitiva de importación. De esta manera, la información quedará integrada al circuito aduanero y podrá ser validada dentro del sistema.

Qué productos alcanza

La medida está vinculada con los contingentes arancelarios de importación de productos agropecuarios y agroalimentarios que fueron abiertos a partir del Acuerdo Interino de Comercio firmado entre el Mercosur y la Unión Europea el 17 de enero de 2026.

Argentina aprobó ese acuerdo mediante la Ley 27.800, mientras que la Resolución 50/26 de la Secretaría de Agricultura estableció las normas para gestionar los contingentes arancelarios de exportación e importación.

Cuándo entra en vigencia

La Resolución General 5888/2026 fue publicada en el Boletín Oficial el 18 de agosto de 2026 y comenzará a regir 10 días hábiles después de su publicación.