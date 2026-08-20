Economía en modo electoral: ¿pueden faltar dólares en 2027 y cuáles son los escenarios posibles?

A un año exacto de las todavía vigentes Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) -que el Gobierno quiere derogar o al menos suspender- los analistas económicos empiezan a tener en el radar qué puede pasar con la oferta de dólares , un dato clave para atender los vencimientos de deuda por unos 25.000 millones de dólares.

Pero el principal foco de atención está empezando a virar hacia el escenario electoral, caracterizado en la Argentina por una fuerte dolarización de carteras por parte de las empresas y la esperable mayor demanda de billetes por parte de los ciudadanos de a pie, que buscan cobertura ante la incertidumbre electoral.

El año 2027 viene con esta marca en el orillo. El equipo económico, en sintonía con el Banco Central , buscó "curarse en salud" a comienzos de julio pasado, al presentar el programa financiero para lo que resta del mandato de Javier Milei .

Así, en conferencia de prensa el ministro de Economía Luis "Toto" Caputo , secundado por el viceministro, José Luis Daza, y el secretario de Finanzas, Federico Furiase, mostró cuáles son los vencimientos de lo que falta de 2026 y 2027 y las fuentes de financiamiento que se usarán para cubrirlos.

Lo que queda flotando, aunque el propio Caputo se encargó de desestimarlo por el momento es la colocación de deuda en dólares en los mercados voluntarios, algo que Argentina no logra desde 2018. Para Caputo salir a los mercados es "una opción y no un objetivo".

"El Programa Financiero 2027 vuelve a poner sobre la mesa la pregunta siempre latente para la macroeconomía argentina, especialmente cuando se trata de años electorales: de dónde saldrán los dólares para cubrir los compromisos externos", destaca el último informe de la consultora Epyca, que conduce el economista Martín Kalos.

De acuerdo a información oficial las necesidades de financiamiento trepan a US$24.900 millones, de los cuales US$15.700 millones corresponden a vencimientos de capital y US$ 4.400 millones a compromisos con el FMI.

Oferta de dólares

En cuanto a los ingresos de dólares, se prevé un saldo remanente de US$3.700 millones del programa 2026, compras de dólares al BCRA por US$4.900 millones, emisiones locales por US$5.000 millones, además de nuevos desembolsos del FMI por US$.1700 millones y de otros organismos internacionales por US$4.200 millones. A esto se suman préstamos de organismos bilaterales por US$2.000 millones, privatizaciones por US$1.500 millones y roll-over de deuda intra sector público equivalentes a US$1.800 millones.

En relación a la salida a los mercados en dólares del exterior, desde Epyca consideran que el hecho de tenerlo como una opción pero no como un objetivo "evidencia que el Gobierno continúa priorizando la baja del riesgo país como condición previa para volver a los mercados voluntarios de deuda, una meta que le sigue resultando esquiva".

Y agrega que "el riesgo país volvió a superar la barrera de los 500 puntos esta semana -el miércoles llegó a 512 puntos-, después de mantenerse casi dos meses por debajo de ese nivel, lo que exhibe la fragilidad de la confianza de los inversores, incluso en un contexto de aparente normalización macroeconómica", en un contexto en el que el propio Gobierno reconoce que hay una pérdida de confianza, tras las dificultades para avanzar con ciertas leyes en el Congreso.

Reservas del BCRA

En cuanto a las compras de reservas pro parte el Banco Central, el informe estima que llegarían a unos US$11.800 millones, que descontando los US$4.900 incluidos en el programa financiero que el BCRA transferirá al Tesoro, aun así sumaría US$6.900 a las reservas del Banco Central.

No está claro cuánto aportará la balanza comercial - este año estará en el orden de los US$20.000 millones- pero sí está claro que el agro que incluso en un año con un Súper Niño "aportaría alrededor de US$35.000 millones anuales", dicen desde Epyca. A esto hay que sumar 14.400 millones de exportación del complejo petrolero y unos US$9.000 en minería, completando otros US$24.000 millones.

Estimaciones oficiales calculan que los anuncios en el marco del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) empezarán a madurar y traerán inversiones directas en moneda dura por US$5.000 millones y se espera algo más también en Obligaciones Negociables de empresas privadas, aunque en este punto una parte de los analistas sostiene que el grueso de colocaciones ya se hizo, por lo que el aporte será menor al pasado.