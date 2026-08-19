La expectativa de Santiago Bausili sobre los créditos en dólares: "¿Va a haber un boom? No, para nada"

El presidente del Banco Central ( BCRA ), Santiago Bausili , se refirió a los créditos en dólares y defendió la reforma de la Carta Orgánica de la entidad monetaria.

Bausili aclaró que la nueva regulación permitirá utilizar hasta el 15% de los depósitos en moneda extranjera para financiar a sectores no exportadores y estará restringida inicialmente a personas jurídicas.

En este marco, sobre las expectativas oficiales, señaló: "Anticipamos que va a haber un boom? no, para nada. Creemos que es una flexibilidad que todo el sistema financiero conoce el riesgo de descalce y el riesgo de 2001 y nadie está saliendo desbocado”.

"Lo que vemos es que es probable es que algún tipo de financiación que podría ocurrir con bajísimo riesgo se pueda empezar a dar. Por ejemplo el sector de desarrollos inmobiliarios", expresó el titular del BCRA , y agregó: "También creemos que es probable que mejore la dinámica competitiva de las tasas de interés”.

Por otro lado, Bausili se refirió a la reforma de la Carta Orgánica del Central, al que definió como una iniciativa con una “ambición de institucionalidad muy atractiva para Argentina”.

Y volvió a remarcar que la búsqueda es que la máxima autoridad monetaria tenga como función primaria la "estabilidad de la moneda". Además de buscar que el BCRA deje de financiar al Tesoro.

Crecimiento

A su vez, el titular del Central analizó la dinámica de la economía: "estamos viendo un proceso de crecimiento económico relativamente moderado".

"Hay una heterogeneidad mucho más amplia en este proceso de crecimiento. Además, a diferencia de otros momentos esta siendo liderado por el sector exportador", agregó Bausili.

"Estamos viendo como los sectores que les va mejor empiezan a tener impacto en lo mas rezagados", concluyó.