Banco Central: el diputado Lisandro Nieri explicó qué falta para que el crédito impulse la economía

El presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, visitó Mendoza y expuso ante el gobernador Alfredo Cornejo, empresarios locales y analistas sobre la marcha del programa económico nacional. Tras el encuentro, el diputado nacional Lisandro Nieri analizó en la 105.5 FM MDZ Radio las perspectivas de crecimiento, el crédito y las reformas impulsadas por el Gobierno.

“Creo que el presidente central el otro día fue muy claro. Todos querríamos crecer más y crecer más generalizado”, sostuvo Nieri en MDZ Club. En ese sentido, señaló que actualmente existen sectores “muy pujantes”, mientras que otros avanzan a un ritmo menor.

“Básicamente la soja, oil and gas, minería”, enumeró el legislador, y diferenció esa dinámica de actividades como la construcción y el comercio. Sobre este último sector, explicó que además de los ingresos todavía bajos existe “toda una reconfiguración del comercio”.

“Compramos más en el teléfono que en el negocio y eso creo que va a seguir profundizándose”, afirmó. También vinculó los cambios en el mercado laboral con los avances tecnológicos y la inteligencia artificial, que “también se reemplazan determinados empleos”.

Para Nieri, uno de los principales instrumentos para revertir el crecimiento desigual es la recuperación del crédito . “El crédito es una gran herramienta”, afirmó, aunque advirtió que en Argentina todavía representa un nivel muy bajo en comparación con otros países.

“Entonces es una gran posibilidad a través del crédito que los ahorros se transformen en inversión y sean un puntal para ese crecimiento. Por supuesto que la estabilidad para eso es fundamental”, señaló.

En relación con la decisión del BCRA de habilitar créditos en dólares para empresas que no son exportadoras, Nieri consideró que el sistema financiero debe recuperar el equilibrio entre seguridad y capacidad de préstamo. “Me parece que hay que lograr ciertos equilibrios. Que el sistema sea seguro, pero también que salga a prestar”, sostuvo.

El diputado explicó que, tras las experiencias de crisis financieras, los bancos adoptaron esquemas muy conservadores que terminaron limitando la transformación de los depósitos en inversión. “El ahorro no se transformaba en crédito, no se transformaba en crecimiento”, resumió.

Reformas y previsibilidad

Nieri también respaldó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y sostuvo que las distintas modificaciones deben analizarse como parte de un conjunto. “Ninguna medida de manera aislada va a ser la solución”, afirmó.

A su entender, las reformas deben apuntar a generar previsibilidad y fortalecer el mercado de capitales. “Se propone una reforma de la ley que regula el mercado de capitales, se propone una reforma de los seguros, que ahí es donde tenés inversión a largo plazo, y si tenés esa inversión a largo plazo, se van a poder dar préstamos también a largo plazo, como el hipotecario”.

Sobre la reforma del BCRA, consideró que “todo eso apunta a ordenarse con una prohibición de la emisión” para financiar al Tesoro y planteó que el organismo debe concentrarse en preservar la estabilidad monetaria.

“Que el rol del Banco Central sea la estabilidad de la moneda. Y ahí volvemos a lo de los ahorros y, por ende, los créditos para la inversión y el crecimiento. Para mí es muy positivo”, concluyó.

Nieri recordó además que en 2022 había presentado un proyecto con ese objetivo. “Le puse prohibir la emisión para financiar al Tesoro”, explicó, al considerar que el financiamiento estatal había terminado desplazando recursos que podían dirigirse al sector privado. “Y eso es el estancamiento argentino de hace tantos años”, concluyó.