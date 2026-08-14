Redrado respaldó la reforma del Banco Central, apuntó al kirchnerismo y dejó una alerta para 2027

El expresidente del BCRA avaló los cambios que impulsa Milei y puso el foco en la dolarización de carteras, el tipo de cambio y los deudores.

Martín Redrado dejó una advertencia sobre el escenario económico que puede enfrentar la Argentina el próximo año. Entre comentarios de "riesgo" y "tensión" económica, el expresidente del Banco Central explicó que todavía conserva una fuerte inclinación hacia el dólar. El economista también respaldó la reforma de la Carta Orgánica del BCRA que impulsa Javier Milei y consideró que el cambio: “viene a resolver el zafarrancho que se hizo en 2010”.

Redrado puso especial atención en el comportamiento de los ahorristas y viajeros argentinos. El exfuncionario calculó que unos US$2.500 millones por mes salen hacia viajes y ahorro, una cifra que utilizó para describir la dolarización de las carteras. Así sostuvo que esa demanda no puede quedar afuera de cualquier análisis sobre el mercado cambiario y remarcó que la Argentina funciona, en los hechos, con dos monedas.

Julián Volpe / MDZ El dólar sigue en el centro de la discusión El exjefe del BCRA rechazó una lectura que reduzca el problema monetario únicamente a la emisión o al volumen de pesos. Redrado afirmó que “tenemos una economía bimonetaria” y planteó que esa característica condiciona el comportamiento de los argentinos frente al ahorro. El economista también sostuvo que el tipo de cambio debería acompañar la evolución de los precios para evitar nuevos desequilibrios.

Pensando desde el lado en que el índice se mantiene cerca del 2% desde hace más de un año, atribuyó parte de las alteraciones registradas anteriormente a los movimientos del dólar. Por eso sostiene que el proyecto que impulsa la Casa Rosada busca colocar la preservación del valor de la moneda como misión central del Banco Central. La propuesta también apunta a restringir el financiamiento al Tesoro y a endurecer las condiciones para remover a las autoridades de la entidad.