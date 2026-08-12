"Parecen del streaming Carajo", el kirchnerismo abandonó el debate por la reforma del Banco Central

Los diputados de Unión por la Patria abandonaron este miércoles el plenario que discutía la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central en rechazo al grupo de economistas que La Libertad Avanza había convocado para exponer. " Parecen del streaming Carajo ", argumentaron, en alusión a la señal oficialista, para justificar el desplante.

El encargado de fundamentar la retirada fue el diputado Itai Hagman. "Parece un programa de streaming, falta que venga el Gordo Dan a explicar el proyecto ", ironizó. Y cuestionó las credenciales de los invitados: "No vamos a escuchar a personas que no sabemos quiénes son ni en calidad de qué vienen a explicar. Son cuatro amigos del Gobierno que no tienen ninguna función pública".

El legislador redobló la comparación con el canal libertario: " Si trajeran al Gordo Dan a defender un proyecto de ley, sería más digno ". Y apuntó también contra el oficialismo por el modo en que organizó la reunión: "Tan bochornoso fue que ni siquiera se animaron a presentarlos y hasta los bloques que los acompañan lo consideraron una falta de respeto".

El influencer de 34 años dio una noticia que alegró a su comunidad.

El oficialismo había citado al plenario de las comisiones de Finanzas y Presupuesto a cinco economistas identificados con el Gobierno: Miguel Boggiano, Héctor Rubini, Ramiro Castiñeira, Aldo Abram y Claudio Zuchovicki. Lo que estaba previsto como una exposición técnica terminó derivando en un cruce entre bloques y en el portazo del peronismo.

Más allá del episodio, el oficialismo consiguió firmar el dictamen de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, con algunas modificaciones técnicas, y buscará darle media sanción el próximo 29 de agosto.

La iniciativa concentra el funcionamiento de la autoridad monetaria en la preservación del valor de la moneda, prohíbe el financiamiento al Tesoro y la emisión sin respaldo, y endurece los requisitos para remover a sus autoridades.

El canal de streaming que anima el propagandista Daniel Parisini, conocido como el "Gordo Dan", es la plataforma habitual de aparición del presidente Javier Milei y de los funcionarios del Gobierno, en entrevistas sin repreguntas. En su programa "La Misa", el mandatario suele extenderse por más de tres horas sobre política, economía e incluso ópera.

La señal quedó envuelta en una polémica reciente cuando el streamer Alejandro Sarubbi Benítez, conocido como "Gordo Leyes", propuso "esterilizar a los bonaerenses" o "tirarle napalm a la población" del conurbano. Luego se desdijo y pidió disculpas.