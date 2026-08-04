Acusan al Gobierno de Mendoza de manejar con "opacidad" la licitación de Los Nihuiles

La licitación y futura concesión del complejo hidroeléctrico Los Nihuiles sumó un nuevo capítulo político en base a la idea ya en progreso que tiene el Gobierno Provincial de licitar y concesionar el trabajo por los próximos 30 años, con la consiguiente venta del 100% de las acciones.

La medida oficialista, pactada entre el Gobierno Provincial que lidera Alfredo Cornejo y el Nacional que administra su aliado político Javier Milei, generó controversia y las críticas por parte de varios sectores de la oposición, entre ellos del sector kirchnerista mendocino, que es el bloque Fuerza Patria en la Legislatura local.

El senador provincial de esa fuerza, Félix González, cuestionó con dureza la operatoria impulsada por Cornejo y compañía y denunció falta de transparencia en el proceso que definirá el manejo del sistema por los próximos 30 años.

En diálogo con MDZ Radio (FM 105.5 en el programa MDZ Club ), Félix González señaló varios puntos que no están claros en el proceso licitatorio:

En el desarrollo de estas inconsistencias, González sostuvo que el Poder Ejecutivo incumplió compromisos asumidos ante la Legislatura (artículo 11 de la ley 9630 de Emergencia del Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles) que obliga a remitir cada 90 días "un informe detallado sobre el estado de avance del proceso licitatorio y las medidas adoptadas para asegurar la continuidad del servicio de generación eléctrica en los Sistemas Hidroeléctricos Los Nihuiles y Diamante".

Félix González y Lidia Quintana. Prensa Fuerza Patria.

"Eso nunca ocurrió desde la sanción de la ley", dijo el senador, que fue en mayo del 2025, lo que ha dejado "un manto de opacidad" sobre aspectos centrales de la concesión.

Entre ellos mencionó que no tienen ningún tipo de información sobre el estado real de las centrales afectadas por los aludes del 2025, así como tampoco cómo van con las negociaciones con la aseguradora y el valor que finalmente tendrá el activo que se pondrá a disposición de los inversores.

González recordó que la concesión original de Los Nihuiles venció en 2024 y que, a través de una ley sancionada durante la gestión de Rodolfo Suarez, se creó la sociedad Hidroeléctrica Mendocina S.A. (Hemsa) para recibir una nueva concesión por 30 años y vender al menos el 51% de sus acciones. Según explicó, el proceso actual avanza sobre esa estructura, aunque cuestionó que finalmente se haya decidido desprenderse de la totalidad de la participación estatal.

"Lo único que se va a licitar es Los Nihuiles -no ocurrirá lo mismo con Diamante, como marca la ley citada- y se va a licitar el 100% de las acciones. Mendoza no se va a quedar con una acción", afirmó el senador, quien consideró que esa decisión implica perder toda capacidad de incidencia en la empresa que explotará el complejo hidroeléctrico durante las próximas tres décadas.

Otro de los cuestionamientos apuntó al acuerdo firmado entre Mendoza y la Nación para avanzar con una licitación conjunta de Los Nihuiles y el complejo Diamante. González sostuvo que ese esquema finalmente no se concretó y que la provincia perdió una oportunidad para negociar una mayor participación en el segundo emprendimiento hidroeléctrico.

El sistema hidroeléctrico Los Nihuiles. Foto: argentina.gob.ar

"Yo veo funcionarios haciendo declaraciones y subiendo historias a Instagram. ¿Por qué no mandan la información a la Legislatura que era lo que debían hacer?", planteó.

El seguro por los aludes que afectaron a Los Nihuiles

La falta de información oficial ante la Legislatura, según el senador kirchnerista, impide a todo el arco político conocer cuánto valen realmente Los Nihuiles luego de los daños sufridos y cuál será el impacto económico para la provincia.

En ese sentido, mencionó versiones sobre negociaciones entre la aseguradora y los responsables del complejo por montos millonarios, aunque aclaró que se trata de información extraoficial debido a la ausencia de reportes oficiales.

"Hablo en potencial. Se contrató a una consultora por mucho dinero para que estudiara los daños en las centrales y determinara cuánto debería pagar la aseguradora. Dicen que esa consultora especificó daños por US$ 90 millones y que el seguro ha dicho que quiere pagar US$ 25 millones. Y dicen que están negociando en este momento entre US$ 40 y US$ 50 millones, que quedarían pendientes para que los cobre, me imagino yo, el que va a seguir la concesión", aventuró González.

Por otro lado, respecto a las acciones, planteó que mantener una participación accionaria, aunque fuera minoritaria, habría representado "una señal positiva para potenciales inversores y una herramienta para resguardar los intereses provinciales". En contraparte, sugirió que la decisión de vender el 100% de las acciones, más que una idea provincial, respondería "a exigencias del Gobierno nacional en línea con su política de reducción de la participación estatal".

Por último, el dirigente kirchnerista adelantó que continuará reclamando información y seguimiento legislativo sobre el proceso. "Es indispensable que aparezca la información y que los funcionarios expliquen dónde tienen que explicar", concluyó.