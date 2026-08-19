Las acciones de Moderna se disparan más de un 100% tras mostrar avances en una vacuna contra el cáncer

El papel de la farmacéutica Moderna se dispara más de un 100% este miércoles en Wall Street tras conocerse resultados prometedores, en un ensayo en fase avanzada, de una vacuna contra el melanoma, un tipo de cáncer de piel.

Al cierre de esta nota, Moderna se disparaban un 130 %, mientras que Merck, también empresa farmacéutica y que participó en conjunto del estudio, subía un 10 %.

Con las subidas, la capitalización de Merck se sitúa ahora en torno a los 333.000 millones de dólares y la de Moderna ronda los 25.000 millones, según consignó la agencia EFE.

De acuerdo al comunicado publicado en conjunto, el ensayo alcanzó su "criterio de valoración principal, la supervivencia libre de recaída y la supervivencia libre de metástasis a distancia", es decir, el tiempo que pasa desde que se inicia el tratamiento sin que se disemine la enfermedad, según informó EFE.

"Esto supone el primer resultado positivo de fase III para una terapia de neoantígenos individualizada y para una terapia contra el cáncer basada en ARNm", aseguraron las compañías, cuya vacuna utiliza el medicamento Keytruda.

"Los resultados de hoy representan un momento histórico para el tratamiento adyuvante del melanoma. Este es el primer estudio de fase 3 que demuestra que este tratamiento, diseñado a partir de la 'huella' mutacional única del tumor de cada paciente, puede reducir el riesgo de recaída o muerte en pacientes con melanoma en estadio IIB-IV", señlaó Georgina Long, investigadora principal del estudio y directora médica del Melanoma Institute de Australia.

En una entrevista con CNBC, la doctora Jane Healy, jefa de desarrollo temprano de oncología en Merck,expresó que los resultados divulgados hoy "son muy significativos para los pacientes con esta enfermedad y muestran el potencial de lo que pueden significar para otros pacientes con cáncer en futuros ensayos".