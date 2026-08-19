El precio del petróleo supera los US$92,75 el barril y amenaza con gatillar nuevamente la inflación global

El precio del petróleo Brent cotiza este miércoles a 92,75 dólares por barril, una suba de 1,9% sólo en esta rueda, que se suma a la tensión en el mercado energético en el contexto de un recrudecimiento de la guerra en Medio Oriente. Según fuentes del mercado, en los últimos seis meses el petróleo subió casi 30% y acumula 4,95% el último mes.

Alcanza así el máximo en tres semanas, mientras no cede la crisis en el Estrecho de Ormuz , por donde pasa un 20% del petróleo que se comercializa cada día en el mundo, y otro 20% del gas natural.

Los futuros del petróleo mantuvieron la tendencia alcista luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señalara este martes que "el estrecho de Ormuz es territorio norteamericano", algo que es rechazado enfáticamente por el régimen de Teherán y también por el Sultanato de Omán, país ubicado justamente en mencionado estrecho.

A esto se sumaron las preocupaciones de los inversores "por una posible escalada de las tensiones en Oriente Medio tras la decisión de los Emiratos Árabes Unidos de suspender todas las transacciones financieras y económicas con Irán", indicó la agencia Reuters.

El tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz también se mantuvo lento, según mostraron los datos, ya que la mayoría de los armadores evitaron la vía marítima ante la falta de señales claras sobre su reapertura tras el bloqueo impuesto durante la guerra con Irán.

En este contexto los futuros del crudo Brent, el valor de referencia en los mercados asiáticos y en Europa - también en Argentina- marcaron el máximo nivel desde fines de julio.

Una tendencia similar se observa en el West Texas Intermediate (WTI), el crudo ligero del Golfo de México, referencia en Estados Unidos y las principales economías de América Latina, que este miércoles marcó US$ 85,60 el barril, anotando una suba de 1,84% en la jornada.

Tensión en Medio Oriente

"Los futuros del crudo siguen respaldados por las tensiones geopolíticas que persisten en Oriente Medio, ahora que los Emiratos Árabes Unidos han declarado haber cortado todos los vínculos financieros con Irán debido a los recientes ataques con misiles", afirmó Dennis Kissler, vicepresidente sénior de operaciones de BOK Financial, citado por Reuters.

Ayer el presidente estadounidense Donald Trump señaló que no se estaban llevando adelante conversaciones con Irán, en un contexto en que el estrecho de Ormuz estaba abierto, pero la mirada de Irán es bien distinta, al afirmar que el paso marítimo estaba cerrado.

Sube la prima de riesgo

Hay que recordar que el acuerdo de alto el fuego temporal venció el lunes. Al respecto, un alto funcionario del régimen de Irán declaró a Reuters que el país persa estaba tomando una postura militar "totalmente ofensiva" debido al estancamiento del diálogo diplomático. Pese a la miradas opuestas este martes no se reportaron ataques en la zona.

"El mercado petrolero sigue centrado en el estrecho de Ormuz, por donde transitaba aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural licuado (GNL) antes del inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero", aseguró Reuters.

Y agregó: "El repunte del Brent por encima de los 91 dólares por barril sugiere que los operadores están incorporando una prima de riesgo mayor, con la posibilidad de que los precios vuelvan a alcanzar niveles de tres dígitos, dijo Ahmad Assiri, estratega de investigación de la correduría Pepperstone, citado por la agencia.