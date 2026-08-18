Lula da Silva apuesta al petróleo y desafía las críticas ambientales: "No vamos a permitir que nadie meta el dedo aquí"

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva , defendió la exploración petrolera en el Margen Ecuatorial y sostuvo que los recursos de la zona están vinculados con los intereses estratégicos del país y de Petrobras.

" Lo que está en juego son los intereses de país y de nuestra empresa petrolera ", afirmó el mandatario durante un acto en Oiapoque, luego de visitar una embarcación de Petrobras vestido con el mameluco naranja característico de los trabajadores de la compañía.

Lula también definió la exploración como una cuestión de " soberanía nacional" y aseguró que Brasil no permitirá que terceros intervengan sobre sus recursos petroleros. Durante el acto, levantó una pequeña botella con crudo, al que calificó de " bendito" y dijo que quería conservarlo en una caja fuerte.

Según estimaciones preliminares, el Margen Ecuatorial podría contener hasta 10.000 millones de barriles de petróleo , con un valor potencial cercano a los 3,8 billones de reales, equivalentes a unos 720.000 millones de dólares.

La presidenta de Petrobras, Magda Chambriard , destacó el potencial de la zona y sostuvo que los estudios realizados hasta el momento respaldan la continuidad de las tareas de exploración: "Todos nuestros estudios indican un potencial significativo. Este descubrimiento confirma nuestros hallazgos y seguiremos explorando", afirmó.

La explotación todavía podría demorar años

El hallazgo no implica que la explotación comercial vaya a comenzar de inmediato. El experto en energía Shigueo Watanabe Jr., de ClimaInfo, advirtió que todavía serán necesarios estudios adicionales para determinar la viabilidad económica del proyecto. De acuerdo con su estimación, el proceso podría extenderse hasta una década.

Las críticas de ambientalistas e indígenas

La expansión de la actividad petrolera también generó cuestionamientos de organizaciones ambientalistas e indígenas. Distintos sectores presentaron demandas contra el gobierno y Petrobras al considerar que las comunidades tradicionales no fueron consultadas de manera adecuada y que no se analizaron suficientemente los riesgos de derrames y los impactos climáticos.

Petrobras sostiene que sus perforaciones nunca provocaron derrames. En tanto, el Ministerio Público Federal pidió información sobre los riesgos ambientales asociados a las nuevas exploraciones.

La contradicción con la política climática de Lula

La apuesta por ampliar la exploración petrolera expone una tensión dentro de la estrategia del gobierno de Lula, que durante su gestión también defendió el abandono gradual de los combustibles fósiles. El escenario adquiere además una dimensión electoral: Lula busca en octubre un cuarto mandato y enfrenta al senador Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.