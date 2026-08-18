Quién es Juan Pablo Segura, el hijo de argentinos que Donald Trump puso al frente de la política hacia América Latina

Juan Pablo Segura asumió el 14 de agosto como subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, el cargo del Departamento de Estado que concentra la política de Estados Unidos hacia América Latina, el Caribe y Canadá. Reemplaza a Michael Kozak, un diplomático con más de medio siglo de carrera que ocupaba el puesto de manera interina desde enero de 2025.

La sustitución propone un cambio de perfil. Donde había un funcionario de carrera formado en el servicio exterior, ahora hay un empresario de 38 años sin experiencia diplomática previa, alineado políticamente con el secretario de Estado Marco Rubio y con la agenda hemisférica de Donald Trump.

Donald Trump lo nominó el 27 de abril. Segura compareció ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado el 18 de junio y fue confirmado el 7 de agosto por 51 votos contra 47, una votación estrictamente partidaria. En el mismo trámite quedó designado miembro del directorio de la Fundación Interamericana.

Segura nació en Alexandria, Virginia, hijo de Alejandra y Enrique Segura, dos inmigrantes argentinos. Su padre es economista y tuvo paso por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, además de presidir Trust for the Americas, la fundación vinculada a la OEA. Creció en McLean, uno de los suburbios acomodados del cinturón de Washington D.C.

Se graduó en la Universidad de Notre Dame y obtuvo la certificación de contador público. En 2014 cofundó Babyscripts, una plataforma de monitoreo remoto del embarazo y el posparto que llegó a levantar más de 40 millones de dólares de capital de riesgo y que CB Insights incluyó entre las 150 empresas más innovadoras del mundo en tecnología sanitaria. Fue finalista del premio Emprendedor del Año de EY en 2019 y recibió distinciones de la Cámara Hispana de Comercio.

Su salto a la función pública llegó de la mano del gobernador republicano de Virginia Glenn Youngkin, que lo nombró secretario de Comercio y Comercio Internacional del estado. Antes, en 2023, había competido sin éxito por una banca en el Senado estatal. En esa campaña recurrió a un recurso que anticipaba lo que vendría: proyectaba imágenes en blanco y negro de Buenos Aires y hablaba en español para conectar con el electorado latino de su distrito.

La doctrina que viene a aplicar

Ante el Senado, Segura enmarcó su gestión en la reafirmación de la Doctrina Monroe "para restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio". Su hoja de ruta declarada combina tres ejes: combate al crimen organizado y al narcotráfico, seguridad fronteriza y fortalecimiento económico regional como herramienta geopolítica.

"Un Hemisferio Occidental económicamente más fuerte no solo es un mercado más atractivo para las empresas e inversiones estadounidenses, sino que una mayor vinculación comercial beneficiará a ambas partes y reducirá el espacio y la influencia de actores no hemisféricos", sostuvo en su audiencia.

La referencia a "actores no hemisféricos" es transparente: el presidente del comité, el republicano Jim Risch, había identificado a "China y las organizaciones criminales transnacionales violentas" como las dos principales amenazas en la región.

Al asumir, Segura escribió en X: "Junto con un equipo excepcional, avanzaremos la visión del presidente Trump para una región segura frente a los cárteles y narcoterroristas".

Su perfil ideológico ya dejó marcas. Fue duro con La Habana —describió a GAESA, el conglomerado militar cubano, como "una amplia red corrupta que controla hoteles, tiendas, sector inmobiliario, transporte, finanzas"— y también con el Supremo Tribunal Federal de Brasil, al afirmar que "bloquear el acceso a informaciones y aplicar multas a empresas de EE.UU. por rehusarse a censurar es incompatible con valores democráticos, incluyendo la libertad de expresión".

Donald Trump junto a Marco Rubio Shutterstock

El expediente argentino

Segura llega al cargo en el momento de mayor sintonía entre Washington y Buenos Aires en décadas. Javier Milei se consolidó como el aliado más visible de Trump en América Latina, y ese alineamiento se tradujo en resultados concretos.

El 5 de febrero de 2026 ambos países firmaron el Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos, el primero de su tipo en la región que incorpora compromisos sobre inversiones. Estados Unidos eliminó aranceles para 1.675 productos argentinos —una recuperación estimada en 1.013 millones de dólares en exportaciones— y Argentina hizo lo propio con 221 posiciones, además de reducir otras al 2%. La cuota de carne bovina pasó de las 20.000 toneladas históricas a 100.000.

En julio, la Argentina quedó además con el arancel general más bajo del mundo aplicado por la administración Trump: 10%, frente al 12,5% que pagan la Unión Europea, Japón o Corea del Sur.

En su presentación ante el Senado citó tres iniciativas hemisféricas en marcha a las que la Argentina adhirió: el Escudo de las Américas, la Coalición Contra los Cárteles de las Américas y la Conferencia Ministerial de Minerales Críticos. Buenos Aires fue sede, además, de la 40ª Conferencia Internacional sobre Aplicación de la Ley de Drogas, organizada junto a la DEA.

Conviene una precisión: no hay registro público de un vínculo personal entre Segura y Milei. La relación es estructural, no personal. Lo que Segura aporta es una identificación de origen —él mismo lo dijo ante el Senado: "Fue a través de los ojos de mis padres, que llegaron a este gran país con nada, que comprendí por primera vez el porqué de los Estados Unidos de América"— y una afinidad ideológica que coincide con la del Gobierno argentino. Eso lo convierte en un interlocutor previsiblemente favorable, no en un operador de la Casa Rosada.