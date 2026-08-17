Estados Unidos puso fecha al desarme de Hamás y condicionó la reconstrucción de Gaza

El enviado especial de los Estados Unidos para Medio Oriente y yerno de Donald Trump, Jared Kushner, anunció este lunes que el desarme de Hamás podría comenzar en unos 30 días. La posibilidad se presentó tras su reunión en Jerusalén con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu , en el marco de las gestiones para avanzar con el plan impulsado por Washington.

Kushner aseguró que Estados Unidos ya tiene diseñado un programa para reconstruir Gaza, pero remarcó que existe una condición clave previa para ponerlo en marcha, que consiste en que Hamas debe abandonar su capacidad militar.

“Podríamos estar viendo avances en tan solo 30 días, con suerte empezando a retirar algunas de las armas y, con suerte, también rellenando algunos de los túneles”, afirmó el funcionario en una entrevista con Fox News.

Para Washington, la desmilitarización de Hamás constituye uno de los principales puntos del plan. Kushner sostuvo que Estados Unidos no permitirá que Gaza sea reconstruida mientras el grupo mantenga su estructura armada.

Según explicó el enviado especial, la intención es evitar que las inversiones internacionales destinadas a reconstruir el territorio terminen siendo destruidas o utilizadas nuevamente para fortalecer las capacidades militares de Hamás.

El anuncio llegó un día después de que Kushner se reuniera en Egipto con representantes de Hamás. El encuentro formó parte de las gestiones estadounidenses para acercar posiciones entre el grupo palestino e Israel sobre la implementación del plan para Gaza.

Gazatíes caminan entre los escombros tras el alto al fuego. EFE

Hamás había expresado su disposición a entregar sus armas dentro del nuevo esquema político para el territorio, mientras que Israel reclama garantías concretas de que el grupo no pueda volver a utilizarlas ni reconstruir su aparato militar. Por eso, el cumplimiento efectivo del desarme aparece como uno de los desafíos centrales de la iniciativa.

Estados Unidos respaldó a Israel y prepara un mecanismo internacional para Gaza

Tras su encuentro con Netanyahu, Kushner aseguró que Estados Unidos mantendrá su respaldo al derecho de Israel a defenderse frente a nuevas amenazas. La posición de Washington contempla que el proceso de desmilitarización sea supervisado y que las armas entregadas por Hamás sean retiradas de circulación de manera permanente.

El plan también incluye la creación de un mecanismo internacional de estabilización para Gaza, cuya estructura todavía se encuentra en proceso de conformación. Entre las funciones previstas aparece la supervisión de las condiciones de seguridad mientras avanza la desmilitarización.

El general estadounidense Jasper Jeffers está previsto como responsable de esa fuerza. Su participación forma parte del esquema que Washington busca implementar para acompañar la nueva etapa en el territorio palestino.

El encuentro entre Kushner y Netanyahu tuvo como uno de sus objetivos definir cómo llevar adelante estos compromisos. Para Estados Unidos, las declaraciones sobre el desarme deben transformarse en acciones verificables antes de que comience la reconstrucción.

Kushner también puso condiciones para negociar con Irán

La agenda de Kushner no se limitó al futuro de Gaza. Durante la entrevista también fue consultado por las conversaciones entre Estados Unidos e Irán y por las posibilidades de alcanzar un acuerdo sobre el programa nuclear de Teherán.

El enviado del presidente republicano afirmó que Washington está dispuesto a llegar a un entendimiento si Irán acepta renunciar a la capacidad necesaria para desarrollar armas nucleares.

“Si Irán está dispuesto a terminar el acuerdo que ha estado negociando con nosotros para renunciar a su capacidad de crear armas nucleares, entonces obviamente estamos dispuestos a llegar a un acuerdo”, sostuvo.

Sin embargo, Kushner afirmó que Teherán no muestra actualmente disposición para aceptar una propuesta que Washington considere razonable. De esta manera, la vía diplomática permanece abierta, aunque Estados Unidos mantiene una condición central para cualquier acuerdo: que Irán renuncie a la capacidad de desarrollar armas nucleares.

Así, mientras Washington busca avanzar con el desarme de Hamás como condición para iniciar la reconstrucción de Gaza, también mantiene condicionadas las negociaciones con Teherán. En ambos frentes, la administración Trump intenta convertir sus exigencias en compromisos concretos antes de avanzar hacia nuevos acuerdos.