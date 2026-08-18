Quién es Nadia Beller, la excandidata de Evo Morales que fue baleada por sicarios en Bolivia

Nadia Shirley Beller Delgado , abogada y analista política boliviana de 33 años, pasó de ser candidata del Movimiento al Socialismo a convertirse en una fuerte crítica de Evo Morales . Ahora se recupera tras recibir tres disparos en un hotel de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia , crimen por el cual está siendo investigado Fernando Cerimedo.

Beller quedó en el centro de la escena política y judicial de Bolivia luego del violento ataque ocurrido durante la noche. El episodio derivó en la detención de Cerimedo , exasesor de Javier Milei y actual colaborador del presidente boliviano Rodrigo Paz Pereira .

La Policía confirmó que el consultor político argentino fue detenido cuando estaba por abordar un vuelo con destino a Buenos Aires y luego trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC).

Las autoridades señalaron que manejan distintas hipótesis sobre el ataque y que buscan determinar si Cerimedo tuvo algún tipo de participación en el hecho.

La historia política de Beller tuvo un giro importante en los últimos años. En 2019 fue candidata del Movimiento al Socialismo (MAS) para ocupar una banca como diputada plurinominal y respaldó la candidatura de Evo Morales.

Con el paso del tiempo, sin embargo, se transformó en una de las críticas más duras del expresidente. A través de sus redes sociales, llegó a acusarlo de pedofilia y reclamó su detención en el marco de una causa por trata de personas.

Una de las publicaciones contra Evo Morales de Nadia Beller en sus redes. Facebook

También cuestionó públicamente a las Madres de Plaza de Mayo por lo que consideraba una defensa de Morales. En los últimos meses continuó expresándose contra el exmandatario y siguió de cerca la situación judicial que lo involucra.

A fines de julio, Beller compartió en sus redes una referencia a una nueva orden de aprehensión contra Morales y acompañó la publicación con la frase “el que a hierro mata, a hierro muere”. También cuestionó el accionar de la Policía boliviana por la falta de cumplimiento de la orden contra el expresidente.

"Ni un panfleto sobre turismo hicieron en 8 meses, fué sólo un espacio para cuoteo político. Buena decisión la de eliminar ese inútil ministerio. Hay que achicar el estado", escribió Nadia Beller en una publicación de Facebook. Facebook

Su carrera como analista y el vínculo con Cerimedo

Beller también desarrolló una trayectoria vinculada al análisis político y al periodismo. Durante la crisis que siguió a la renuncia de Morales, participó en espacios de negociación entre dirigentes del MAS y el gobierno transitorio de Jeanine Áñez.

Posteriormente se consolidó como analista política y publicó columnas en medios bolivianos como La Razón, Página Siete y Urgente.bo.

En el plano personal, según informó La Razón, Beller y Cerimedo mantuvieron una relación de pareja. El vínculo habría terminado en medio de una discusión y ambos protagonizaron acusaciones cruzadas de violencia.

La trayectoria política de ambos tuvo recorridos muy diferentes. Beller comenzó vinculada al MAS y luego se convirtió en crítica de Morales, mientras que Cerimedo estuvo relacionado con las campañas de Javier Milei en Argentina y Jair Bolsonaro en Brasil, además de participar en el armado político que llevó a Rodrigo Paz Pereira a la presidencia de Bolivia.

Qué sucedió

Ahora, el vínculo entre ambos volvió a quedar bajo la lupa después del ataque. Beller fue baleada tres veces en un hotel de Santa Cruz de la Sierra y permanece bajo atención médica, mientras Cerimedo continúa detenido a disposición de las autoridades bolivianas.

El ataque a Nadia Beller en Santa Cruz, Bolivia.

El comandante de la Policía de Santa Cruz, David Gómez, confirmó que el argentino está arrestado y explicó que los investigadores trabajan sobre varias hipótesis, entre ellas la posibilidad de que existiera un conflicto de carácter sentimental entre ambos.