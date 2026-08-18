Qué investiga la Policía de Bolivia sobre el exasesor de Javier Milei que decide mantenerlo detenido

Las autoridades policiales arrestaron al exasesor de Javier Milei en un aeropuerto cuando intentaba salir del país.

La Policía de Bolivia resolvió mantener detenido a Fernando Cerimedo, exasesor digital y estratega de campaña de Javier Milei, en el marco de la investigación por el brutal ataque a balazos que sufrió su expareja, la abogada Nadia Beller, en un hotel de Santa Cruz de la Sierra. La principal hipótesis que manejan los investigadores locales apunta a un grave conflicto personal entre ambos como el trasfondo de la agresión.

La aprehensión de Cerimedo se concretó mediante un operativo desplegado en la terminal aérea cuando el consultor político intentaba abordar un vuelo para abandonar el territorio boliviano.

La hipótesis del conflicto sentimental y el operativo en el aeropuerto El comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, David Gómez, confirmó ante los medios de comunicación que la línea investigativa central se enfoca en la reciente ruptura de la relación.

Fernando Cerimedo es parte del equipo de Javier Milei Foto: X @FerCerimedo_ok "Días pasados habrían tenido un problema sentimental la señora Beller y el señor Cerimedo. Teníamos la información de que se estaba constituyendo de La Paz a Santa Cruz por vía aérea, entonces desplegamos nuestro personal de aeropuerto, que procedió al arresto", detalló la autoridad policial sobre el procedimiento que impidió la salida del país del imputado.

Un ataque ejecutado por falsos repartidores El hecho ocurrió durante la noche del lunes en las instalaciones de un hotel ubicado sobre la zona del Canal Isuto. Según las pruebas recolectadas por la Fiscalía y las imágenes registradas por las cámaras de seguridad del establecimiento, la secuencia fue perpetrada por dos sicarios: