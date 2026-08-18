Así fue el brutal ataque en Bolivia a la ex de Fernando Cerimedo por el que quedó detenido el exasesor de Javier Milei

El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad. En el mismo se ve a dos hombres disparar a quemarropa sobre Nadia Beller.

El consultor político Fernando Cerimedo, conocido por haber trabajado para el presidente Javier Milei, fue detenido en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, cuando intentaba abordar un vuelo con destino a la Argentina.

La aprehensión se produjo tras el atentado armado contra la abogada y activista Nadia Beller, quien recibió tres impactos de bala durante un ataque ocurrido el lunes por la noche y permanecía internada con diagnóstico reservado. Beller habría sido pareja de Cerimedo, según señalan medios locales.

“Está arrestado, estamos viendo si tiene algún tipo de participación. Nosotros manejamos varias hipótesis. La primera es que Beller había tenido algún problema de carácter sentimental ‌con Cerimedo”, comentó a la prensa David Gómez, de la Policía de Santa Cruz.