Quién es Fernando Cerimedo, el exasesor de Javier Milei detenido en Bolivia por el presunto ataque a una mujer

Fernando Cerimedo , consultor político y exasesor de Javier Milei , fue detenido este martes en Bolivia , donde lo investigan por un presunto ataque a balazos contra Nadia Beller, abogada y activista boliviana que fue su pareja, según trascendió. Cerimedo tiene una trayectoria de más de una década como operador digital y armador de campañas en distintos países de la región.

Cerimedo fue una pieza clave en la campaña presidencial de Milei en 2023. Según reconoció él mismo, coordinó lo que describió como "miles" de trolls en redes sociales, encargados de la promoción y los ataques online contra los rivales del entonces candidato libertario.

También llegó a estar a cargo del control del escrutinio de votos, una función de la que luego fue apartado. Formó parte del círculo íntimo de Milei y fue quien facilitó la polémica entrevista del candidato con el periodista estadounidense Tucker Carlson.

El propio Cerimedo admitió haber llevado adelante lo que llamó "campañas negativas", que definió como la difusión de "información real" que los adversarios políticos preferían mantener oculta. Sin embargo, hace tiempo que se distanció de Milei y ya no ocupa ningún cargo dentro del gobierno.

Además de su rol como consultor, Cerimedo es fundador de La Derecha Diario, un medio digital alineado con el gobierno libertario, y CEO de Numen Publicidad, su empresa de marketing y publicidad.

Antes de sumarse al armado de Milei, Cerimedo tuvo un paso por la Juventud Peronista de La Matanza y, más adelante, trabajó en la campaña de reelección de Mauricio Macri en 2019, a través del espacio de Patricia Bullrich en el PRO. Su carrera como operador también cruzó fronteras: participó de la campaña de Jair Bolsonaro en Brasil y, más recientemente, se sumó al armado de campaña del presidente boliviano Rodrigo Paz.

Investigaciones en Brasil y antecedentes penales

Ese paso por la campaña de Bolsonaro le trajo problemas judiciales: la Justicia brasileña lo mencionó en una resolución de la Corte Suprema que autorizó allanamientos y detenciones en el marco de la investigación por el intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022 en Brasil. Un ministro del tribunal lo señaló como parte de un "núcleo de desinformación y ataque al sistema electoral", algo que Cerimedo calificó como "persecución política e ideológica".

No es la primera vez que enfrenta la Justicia: en 2016 fue condenado por estafa y defraudación, con una pena de dos años y medio en suspenso, luego de vender un mismo departamento en Mar del Plata a dos compradores distintos.

Su nombre también apareció en la causa por corrupción en Discapacidad

En septiembre de 2025, Cerimedo declaró en la causa que investiga presuntas irregularidades en la compra de medicamentos de la Agencia Nacional de Discapacidad. Según su testimonio, el extitular del organismo, Diego Spagnuolo, le había contado que informó a Milei sobre lo que estaba ocurriendo: "Me cuenta que le contó a Javier Milei lo que estaba pasando", declaró Cerimedo.

Hoy, ese historial como operador político de la derecha regional queda en segundo plano frente a la causa que lo tiene detenido en Bolivia, donde permanece bajo investigación por el ataque contra Beller.