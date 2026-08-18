De la mano del Banco Mundial, Mendoza sale a buscar US$ 120 millones para tres obras

El Gobierno de Mendoza aprobó un convenio con la Corporación Financiera Internacional (CFI) , organismo dependiente de l Banco Mundial , para gestionar un financiamiento de 120 millones de dólares para tres obras eléctricas estratégicas para la provincia.

Mediante el Decreto Nº 1519, publicado este martes en el Boletín Oficial, el Gobierno provincial aprobó un modelo de Mandate Letter (Carta Mandato) para suscribir con la CFI destinada a la evaluación, estructuración y eventual financiamiento del proyecto de las Subestaciones Eléctricas Mendoza Norte, Valle de Uco y San Rafael.

El objetivo es conseguir 120 millones de dólares en el mercado internacional para afrontar el financiamiento de estas tres obras claves para la provincia.

La norma aclara que la Carta Mandato estipula que el documento no perfecciona un compromiso vinculante de inversión, ni de desembolso definitivo por parte del Organismo Internacional, configurando un marco técnico de evaluación (appraisal) previo a las operaciones de crédito.

Asimismo, este convenio impone la obligación de la Provincia de pagar comisiones por gestión; sindicación; administración; inicial; de compromiso y de supervisión. Asimismo, el Punto 10 prevé el pago de honorarios, cargos y gastos por la intervención de asesores externos de la Corporación Financiera Internacional (IFC).

La comisión de gestión se fijó en un valor de 100.000 dólares, que se pagará en un 50%, es decir la suma de 50.000 dólares, por el Fondo Fiduciario del Plan de Infraestructura Eléctrica de Alta Tensión, Zonas Aisladas y Zonas a Desarrollar (FOPIATZAD), a los 30 días corridos desde la firma y ratificación de la Carta Mandato.

En tanto, los 50.000 dólares restantes se pagarán 30 días después de que la IFC notifique a la Provincia la aprobación del Directorio.