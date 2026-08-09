"Colección Malba–Costantini. Latinoamérica en expansión"

En el marco de su 25 aniversario, el Malba presenta una nueva exposición que reúne una selección del acervo del museo y de la colección particular de su fundador, Eduardo Costantini .

Las obras exhibidas, alrededor de 150 piezas creadas entre 1900 y la década de 1970, todas ellas de un valor excepcional, están agrupadas en once núcleos lo que da a la muestra un valor didáctico extraordinario. Se encuentran magníficamente representadas las vanguardias latinoamericanas, el arte de compromiso social, las poéticas surrealistas, la crisis de la razón en los períodos de entreguerras y los constructivismos sudamericanos.

La muestra se nutre de la donación fundacional de Costantini al Museo de 2001, las múltiples adquisiciones realizadas desde entonces (muchas de las cuales marcaron récords en subastas públicas) y la reciente compra por parte de Costantini de la Colección Daros Latinoamericana, de más de 1200 obras .

Vistas generales de la muestra del Malba.

Dicha colección, con sede en Zúrich era, probablemente, la colección privada de arte latinoamericano más importante radicada en Europa. Había sido creada por Ruth y Stephan Schmidheiny e incluye instalaciones, videos y fotografías de 117 artistas.

Ahora, con esa incorporación, la Colección Malba-Costantini , de alrededor de 3000 obras , sea el mayor y más representativo acervo de arte latinoamericano del mundo y la exposición que comentamos (y recomendamos ver) la quintaescencia de la misma.

El museo de la Av. Figueroa Alcorta, en Buenos Aires (que tiene prevista una ambiciosa ampliación) es además, por su arquitectura, tamaño y funcionalidad un hito en la ciudad digno de visitarse.

Obras sobresalientes

Del arte mexicano, destacamos las de Frida Kahlo (1907-1954), Remedios Varo (1908-1963), Leonora Carrington (1917-2011), Diego Rivera. (1886-1957) y Miguel Covarrubias (1904-1957).

Miguel Covarrubias, “G.G. Un American in Paris” 1929 Gentileza.

Remedios Varo, “Armonía”, 1956. Colección Eduardo Constantini.

Remedios Varo, "Simpatía" (La rabia del gato" Colección Eduardo Constantini.

Leonora Carrington, "Las distracciones de Dagoberto" 1945 Colección Eduardo Costantini.

Tarsila do Amaral, "Abaporu" 1928 Gentileza.

Del brasilero, las de Lygia Clark (1920-1988), Tarsila do Amaral. (1888-1973), Victor Brecheret (1894-1955) y Vicente do Rego Monteiro (1899-1970)

Vicente do Rego M. “El oso” 1925. Colección Eduardo Constantini.

Victor Brecheret, “Tocadora de banjo” (1925) Gentileza.

Emilio Pettoruti, "La cación del pueblo" 1927 Malba.

De entre las nuestras, las de Xul Solar. (1887-1963), Antonio Berni (1905-1981), Emilio Pettoruti. (1892-1971) y Pablo Curatella Manes (1991-1962)

Xul Solar en la sala Gentileza.

Pedro Figari,”Candombe” 1921 Gentileza.

Del arte uruguayo: Rafael Barradas (1890-1929), Joaquín Torres García. (1874-1949) y Pedro Figari (1861-1938)

J. Torres García “Composición” 1941. Malba.

Wilfredo Lam, “La mañana verde” 1953. Malba.

Destacables también los trabajos del cubano Wifredo Lam. (1902-1982)

El Arte latinoamericano en el mercado

Recientemente Art-price difundió las cifras de las subastas del año pasado. Entre los 500 artistas topes, por facturación anual, diez son latinoamericanos.

Frida Kahlo, Diego y yo . Col . E Costantini Colección Eduardo Costantini.

Se destaca Frida Kahlo con ventas en remate por arriba de los 62 millones de dólares, seguida por Fernando Botero (28 millones) y Remedios Varo (11.3M). Completan la lista Leonora Carrington (8.3M), Diego Rivera (8), Rufino Tamayo (5), Roberto Matta (4.7), Leonor Fini (3,8), Jesús Soto (3,5) y Carlos Cruz Diez (3).

Aunque ninguna obra latinoamericana está en el listado de las 100 más caras de 2025, “El Sueño” de la Kalho se vendió en noviembre en u$ 54.7 M, marcando un récord para la artista y todo el arte de esta parte del continente.

Remedios Varo y Leonor Fini también marcaron récords el año pasado.

* Carlos María Pinasco es consultor de arte.

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