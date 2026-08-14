La policía brasileña recupera una serie de obras de Henri Matisse robadas en Sao Paulo

Ocho ilustraciones del artista francés Henri Matisse que fueron robadas de una biblioteca en Sao Paulo fueron recuperadas por la policía en Brasil.

Las obras, que tienen un valor estimado en unos US$200.000, fueron encontradas el jueves en una casa en el municipio de Sao Bernardo do Campo, un suburbio al sur de la ciudad. Un sospechoso de 44 años fue arrestado en el lugar.

Durante el robo en la Biblioteca Mário de Andrade, el pasado 7 de diciembre, dos ladrones redujeron a un guardia de seguridad y a una pareja de ancianos que visitaba la biblioteca, antes de huir con las obras de arte por la principal entrada peatonal.

Con anterioridad, otras tres personas fueron arrestadas con relación al caso.

Cinco obras del artista brasileño Cândido Portinari también desaparecieron durante el robo y todavía no han sido encontradas.

La policía sospecha que João Paulo Linhares de Araújo, el individuo arrestado el jueves, guardó las obras de arte en nombre de aquellos acusados del robo, según el canal de noticias brasileño Globo.

Según la cadena de noticias, se sospecha que Laéssio Rodrigues de Oliveira, de 53 años, descrito por los medios brasileños como un prolífico ladrón, planeó y dirigió el crimen.

El imputado ha estado detenido desde abril, después de ser arrestado con relación a otro caso.

Otro hombre y una mujer también fueron arrestados por el robo de la biblioteca.

Secretariado de Seguridad Pública del Estado de Sao Paulo El valor de las ilustraciones de Henri Matisse robadas fue estimado en US$200.000.

Las ilustraciones de Matisse, creadas para el libro de arte de edición limitada "Jazz", así como los cinco grabados de Portinari, creados para ilustrar una edición especial de la novela Menino de Engenho ("Niño de ingenio") del autor brasileño José Lins do Rego, formaban parte de una exposición conjunta con el Museo de Arte Moderno de Sao Paulo.

Los ladrones seleccionaron el último día de la exposición, llamada "Del libro al museo", para realizar el saqueo.

Se reporta que entraron en la biblioteca por la puerta principal a media mañana y que, después del robo, salieron rumbo a la estación de metro más cercana.

Getty Images Las obras fueron robadas de la Biblioteca Mário de Andrade en Sao Paulo el año pasado.

El departamento de cultura local anunció que las ilustraciones ya han sido regresadas a la biblioteca, donde la seguridad ha sido reforzada.

Matisse es ampliamente considerado como uno de los artistas más influyentes del siglo XX, y los críticos de arte señalan que el valor de las obras robadas es "incalculable".

Portinari, que frecuentemente pintó a trabajadores rurales y obreros, es uno de los artistas modernistas brasileños más significativos.

FUENTE: BBC