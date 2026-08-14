Encontraron muerto a un exprofesor de Cambridge tras un escándalo por presunto plagio: la dramática historia

Jason Arday , quien había renunciado recientemente a su cargo en la Universidad de Cambridge tras una serie de cuestionamientos sobre su trayectoria académica, fue encontrado sin vida en una vivienda de Battersea, sur de Londres. La Policía Metropolitana llegó al domicilio luego de recibir un aviso del Servicio de Ambulancias de Londres y confirmó que el hombre había muerto en el lugar.

"Lamentablemente, un hombre de 41 años fue declarado fallecido en el lugar de los hechos. Se ha informado a sus familiares, que están recibiendo apoyo de los agentes", indicaron las autoridades.

El cuerpo policial informó que la muerte es considerada inesperada , aunque aclaró que no se cree que sea sospechosa . El caso quedó bajo investigación y se preparará un expediente para el forense.

Arday era profesor de Sociología de la Educación en la Universidad de Cambridge e investigador del Jesus College. Además, había sido reconocido como el profesor negro más joven de la universidad .

Su muerte se produjo apenas días después de que abandonara sus cargos académicos , en medio de una investigación abierta por Cambridge sobre sus cualificaciones académicas, nombramientos honoríficos y distintas denuncias de posible mala conducta académica .

Arday abandonó sus cargos por denuncias de plagio

La vicerrectora del ente educativo, Deborah Prentice, expresó su pesar por la noticia: “Estamos profundamente consternados por esta trágica noticia”.

Las acusaciones de plagio

La controversia en torno a Arday había comenzado a partir de cuestionamientos realizados por Nathan Cofnas, un investigador estadounidense que dejó su puesto en Cambridge en 2024 luego de generar polémica por sus comentarios sobre raza y meritocracia.

Cofnas afirmó que había analizado los trabajos académicos de Arday mediante un programa de detección de plagio y sostuvo que encontró más de un centenar de pasajes presuntamente copiados o reproducidos con modificaciones mínimas en su tesis doctoral. En medio del escándalo y de la investigación de la universidad, Arday había decidido renunciar a principios de agosto a sus cargos en Cambridge.

Qué dijo antes de renunciar

Al comunicar su salida, Arday describió su paso por Cambridge como "el mayor privilegio profesional" de su vida, aunque afirmó que el nivel de exposición al que había quedado sometido se había vuelto insostenible. "Llega un momento en que el costo personal se vuelve demasiado elevado", escribió en una carta difundida por Good Law Project.

En ese mismo mensaje, sostuvo: "Este no es el final de mi trabajo, necesito tiempo para recuperarme. Cuando llegue el momento, regresaré".