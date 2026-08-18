Qué se sabe del controvertido hallazgo de petróleo cerca del río Amazonas (y por qué Lula lo considera clave para acabar con los combustibles fósiles)

Así describió el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, el hallazgo de un yacimiento de petróleo frente a la desembocadura del río Amazonas.

El mandatario brasileño respaldó su explotación pese a la oposición de grupos ambientalistas e indígenas, e incluso de sectores dentro de su propio partido.

El lunes, la petrolera Petrobras anunció que encontró crudo en el pozo Morpho, a unos 175 kilómetros de la costa del estado de Amapá, fronterizo con Guyana, en el norte del país.

Aunque todavía se desconoce la cantidad de petróleo que hay en la zona conocida como el Margen Ecuatorial Brasileño, Lula ha dado señales de que será suficiente para su explotación comercial.

"Esto significa soberanía nacional", afirmó el mandatario durante una visita al buque de exploración NS-42.

"Un país que tiene un petróleo de esta calidad no va a permitir que nadie lo toque", agregó.

Petrobras afirma que, de confirmarse las sospechas de que el yacimiento guarda grandes cantidades de crudo, no solo "contribuirá a satisfacer la creciente demanda de energía", sino que también impulsará "inversiones tecnológicas que garanticen la seguridad operativa y el cuidado del medio ambiente".

Douglas MAGNO / AFP via Getty Images En 2026, Brasil ha roto los récord de producción petrolera y llegado a 4,5 millones de barriles diarios.

Lo que se sabe

El pozo Morpho está ubicado aproximadamente a 175 kilómetros de la costa de Amapá, en aguas de 2.886 metros de profundidad.

Magda Chambriard, presidenta de la petrolera, anunció que las labores de exploración continuarán durante otros 15 o 20 días, a lo largo de los cuales se prevé perforar tres nuevos pozos en la misma zona, además de otros cinco en áreas adyacentes.

"Este gigantesco esfuerzo de exploración nos revelará el verdadero potencial de la región", declaró la funcionaria, según reseñó BBC Brasil.

Para Petrobras, el Margen Ecuatorial, una franja que se extiende desde Amapá hasta Rio Grande do Norte, es "la probable nueva frontera energética de Brasil".

La producción brasileña de crudo alcanzó un récord en agosto, al llegar a 4,5 millones de barriles diarios, un 19% más que el año pasado, según datos de la Agencia Nacional del Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP).

Sin embargo, expertos advierten que, si no se encuentran nuevas reservas, para 2040 el país podría convertirse en importador neto de crudo.

El Margen Ecuatorial comenzó a atraer la atención de la empresa y de las autoridades brasileñas tras los descubrimientos de petróleo registrados en la vecina Guyana.

Las estimaciones preliminares dejan entrever que la zona podría contener hasta 10.000 millones de barriles de petróleo, con un valor potencial de unos US$720.000 millones.

Cortesía Petrobras Petrobras realizará en las próximas semanas nuevas perforaciones para confirmar la magnitud del yacimiento en el pozo Morpho, frente a la desembocadura del Amazonas.

Por qué genera controversia

Las labores de exploración se iniciaron en octubre de 2025, cuando Petrobras recibió luz verde del gobierno unas semanas antes de la cumbre sobre el cambio climático celebrada en Belén, una decisión que disparó las alarmas entre grupos ambientalistas.

El hecho de que los posibles yacimientos de hidrocarburos se encuentren en la desembocadura del río Amazonas y que la exploración se proyecte en aguas "ultraprofundas" es uno de los motivos por los que organizaciones ecologistas se oponen a su explotación.

Los ambientalistas alegan que la zona alberga ecosistemas marinos y costeros de elevada sensibilidad, y que un derrame sería especialmente difícil de contener, además de que podría afectar a comunidades pesqueras e indígenas.

Este último colectivo tampoco está conforme con las exploraciones.

"Nos excluyen como si no existiéramos. Hay sobrevuelos sobre nuestro territorio, presión constante, y lo más doloroso es cuando las empresas intentan dividir a nuestros líderes. Ninguna compensación puede reparar el daño que ya nos han causado", dijo Luene Karipuna, líder de la agrupación Articulación de Pueblos y Organizaciones Indígenas de Amapá y el Norte de Pará (Apoianp).

Lula aseguró que su decisión de permitir las exploraciones petroleras fue adoptada en defensa de "los intereses del país" y negó que represente una contradicción con lo que prometió durante la campaña, cuando declaró: "Brasil y el planeta necesitan una Amazonía viva".

"No niego mi compromiso con la lucha por un futuro en el que ya no necesitemos combustibles fósiles", dijo, tras prometer que "Brasil seguirá siendo el rey de la innovación en biocombustibles".

Sergio Lima and Evaristo SA / AFP via Getty Images A menos de dos meses de las presidenciales, las encuestas muestran que Lula y Bolsonaro están empatados técnicamente en la intención de voto.

Durante sus dos primeras administraciones, Lula fue uno de los grandes promotores de iniciativas como el etanol, un biocombustible obtenido a partir de la caña de azúcar y del que Brasil es el principal productor.

Sin embargo, el conflicto en Medio Oriente, que ha disparado los precios internacionales del crudo, parece haber contribuido al giro del mandatario.

"Si el presidente Trump quiere seguir en guerra con Irán y cerrar el estrecho de Ormuz, nosotros lo abriremos aquí para todo el mundo a través del Margen Ecuatorial", dijo Lula desde el buque explorador.

Otro factor que podría haber influido es el frente interno: faltan menos de dos meses para las elecciones presidenciales y las encuestas muestran que Lula está empatado técnicamente con su rival, el derechista Flávio Bolsonaro.

Por lo tanto, el mandatario podría estar buscando atraer a los votantes de los estados del norte del país con promesas de desarrollo económico.

La perspectiva de empleos y regalías ya ha atraído a nuevos residentes y acelerado la expansión de la ciudad de Oiapoque, la localidad más cercana a la desembocadura del río Amazonas.

En 2025, se emitieron aproximadamente 800 permisos de construcción y transferencias de propiedades, reportó BBC Brasil.

BBC

Descarga la nueva app del BBC World Service. Elige BBC News Mundo y recibe alertas de noticias, documentales y análisis, todo en un solo lugar. Importante: la nueva aplicación no está disponible en Reino Unido ni Estados Unidos.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y no olvides suscribirte aquí a nuestro newsletter para recibir cada viernes una selección especial de nuestro mejor contenido.

FUENTE: BBC