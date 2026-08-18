Naciones Unidas: en Gaza, Israel arrasó con el 97% de las tierras de cultivo

Tras la agresión de Israel , solo el 3 % de las tierras de cultivo de Gaza permanecen accesibles e intactas, una superficie que ha disminuido un 25,5 % desde el pasado octubre por la reducción del acceso a las mismas, según un informe de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO) divulgado este martes.

La última evaluación geoespacial publicada por la FAO y el Centro de Satélites de Naciones Unidas (UNOSAT) "ofrece una imagen desoladora del continuo deterioro del sector agrícola de Gaza", según indica en un comunicado Rein Paulsen, director de la Oficina de Emergencias y Resiliencia de la FAO.

"La pérdida de acceso a las tierras de cultivo reduce aún más el espacio disponible para que los agricultores produzcan alimentos , incluso donde los recursos agrícolas permanecen físicamente intactos. (...) Sin medidas urgentes para restablecer el acceso seguro y brindar a los agricultores el apoyo que necesitan, las oportunidades para reactivar la producción local de alimentos seguirán disminuyendo", señala Paulsen.

A fecha de junio de 2026, 4.091 hectáreas —el 27 % de las tierras cultivables de la Franja de Gaza — permanecían accesibles, pero solo 448 de ellas estaban intactas: las otras 3.643 hectáreas estaban dañadas y requerirían rehabilitación antes de poder reanudar el cultivo.

Desde octubre de 2025, la superficie de tierras cultivables accesibles e intactas se ha reducido de 601 hectáreas a 448 hectáreas, una pérdida de 153 hectáreas (25,5 %).

Miles de niños murieron en Gaza a manos de Israel y cientos de miles sobreviven. Foto Efe EFE

El descenso es consecuencia de la reducción del acceso a las tierras de cultivo desde el alto el fuego de octubre de 2025, "asociada principalmente a la expansión hacia el oeste de la denominada 'Línea Amarilla' que separa la zona de alto el fuego del área controlada por los militares de Israel.

Gaza antes de la agresión de Israel

La FAO también advierte de que las restricciones a la importación y distribución de insumos agrícolas esenciales también están obstaculizando la recuperación de Gaza: "Además del acceso limitado a la tierra, los agricultores se enfrentan a una grave escasez de semillas, fertilizantes, equipos de riego, combustible y otros materiales de producción".

Los ganaderos también tienen dificultades para obtener piensos, suministros veterinarios y servicios de salud animal, y "la capacidad de la FAO para importar piensos y otros materiales necesarios para proteger y repoblar los rebaños sigue siendo irregular".

Según los datos de Naciones Unidas, antes de que las hostilidades se intensificaran en octubre de 2023, la agricultura representaba alrededor del 10 por ciento de la economía de Gaza y sustentaba el sustento de más de 560.000 personas a través de la producción agrícola, la cría de ganado y la pesca.

Medidas urgentes

"La FAO insta a tomar medidas urgentes y sostenidas para restablecer la producción agrícola en Gaza, garantizando que los agricultores puedan acceder a sus tierras de forma segura, facilitando la entrada de insumos agrícolas esenciales -incluidas las importaciones comerciales de productos que no son de doble uso— y apoyando la rehabilitación de las tierras de cultivo dañadas", indica el comunicado.

El acceso seguro y sin trabas a las tierras de cultivo y a los insumos de producción, así como la inversión sostenida, "son esenciales para reconstruir el sistema agroalimentario de Gaza, fortalecer la producción local de alimentos y recuperar los medios de subsistencia agrícolas", concluye la FAO, que tiene su sede central en Roma. Efe