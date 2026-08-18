La tensión escala en Medio Oriente y el petróleo vuelve a operar por encima de los US$90

El crecimiento en las tensiones en Medio Oriente impacta en los mercados y eleva el valor del petróleo.

El precio del petróleo vuelve a sufrir presiones y cotiza nuevamente por encima de los US$90, en medio de la continuidad de un escenario de incertidumbre en el conflicto en Medio Oriente.

El crudo Brent opera a US$91,8 el barril. El WTI en US$85,5.

En el plano local la situación demora una toma de decisión sobre el precio de las naftas, pero al mismo tiempo mejora los ingresos por exportaciones.

Crece las tensiones en Medio Oriente El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió este martes en denominar al estrecho de Ormuz como "nuevo territorio estadounidense", al postear una fotografía en su red social Truth Social con esta denominación.