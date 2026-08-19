Numen, la empresa de Fernando Cerimedo que adeuda millones y cuenta con un historial de cheques rechazados

La empresa Numen, vinculada a Fernando Cerimedo, acumula deudas millonarias y un historial de cheques rechazados, según registros del BCRA.

El consultor y exasesor de Milei tiene , entre ellas "Numen Publicidad y Sondeos", que mantiene una deuda de $79,4 millones con el Banco Galicia, según la Central de deudores del BCRA.

El consultor Fernando Cerimedo, quien también fue asesor del presidente Javier Milei, cuentan con varias empresas a su nombre que deben millones y cuentan con un historial de cheques rechazados por falta de fondos.

Fernando Cerimedo volvió a estar en la mirada pública tras ser detenido en Bolivia, investigado por un presunto ataque a balazos contra su expareja Nadia Beller, abogada y activista boliviana.

Las empresas de Fernando Cerimedo que adeudan millones El consultor y exasesor de Milei tiene , entre ellas "Numen Publicidad y Sondeos", que mantiene una deuda de $79,4 millones con el Banco Galicia, según la Central de deudores del BCRA. Su posición morosa se encuentra en situación 5, considerado "irrecuperable", desde diciembre de 2025.

A su vez, la misma compañía tuvo nueve cheques rechazados entre abril y mayo del año pasado por dalta de fondos.

En paralelo, la empresa Uprod, tambíen de Cerimedo, adeuda $8 millones con el Banco Galicia y el Macro, en situación de irrecuperable.