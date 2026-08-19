Evo Morales aseguró que Fernando Cerimedo será liberado pronto: "Sabe todas las barbaridades que hizo el presidente"

El exmandatario apuntó contra el actual jefe de Estado Rodrigo Paz y planteó fuertes vínculos con el asesor argentino.

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, afirmó que el consultor argentino Fernando Cerimedo, asesor del actual mandatario Rodrigo Paz y recientemente detenido por un ataque a balazos a su expareja, será liberado pronto ya que “sabe todas las barbaridades que hizo” el actual jefe de Estado.

"Van a liberar a Cerimedo en cualquier momento. Sabe todas las barbaridades que hizo el presidente y su gabinete”, dijo Morales en una entrevista con la señal DTV de Bolivia.

"En su momento, denunciamos oportunamente las dos amenazas que hizo Fernando Cerimedo, asesor personal de Rodrigo Paz, en mi contra. Una de las dos amenazas fue el 14 de mayo, cuando en su cuenta de la red "X", citando una publicación mía, emite un mensaje agresivo donde escribe al final la palabra: "tictac", como si a mi vida se le estuviera acabando el tiempo. Ahora entendemos por qué", comentó el exmandatario.

"Van a liberar a Cerimedo en cualquier momento": Evo Morales advirtió que el exasesor de Milei sabe "todas las barbaridades que hizo el Presidente y su gabinete".



@reddtvoficial https://t.co/oZpPx6ciU9 pic.twitter.com/jMT65uGJ7Z — MDZ Online (@mdzol) August 19, 2026 A su vez, el líder del MAS se solidarizó con Nadia Beller, quien fue la víctima de este hecho, quien denunció a su exnovio y apuntó contra sus vínculos con el poder boliviano. "Se salvó de milagro y se encuentra hospitalizada, lo acusa de planificar el atentado contra su vida y detalla varios hechos de corrupción: negociados en combustible con personas vinculadas a la CIA estadounidense, y oro, entre otros", manifestó.

"De la misma manera, señala que el asesor del presidente Paz, dirige un grupo especial de elite de la policía boliviana con el que tendrían planificado intervenir el trópico de Cochabamba en los próximos días", posteó Morales, en sus redes.