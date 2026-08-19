Evo Morales aseguró que Fernando Cerimedo será liberado pronto: "Sabe todas las barbaridades que hizo el presidente"
El exmandatario apuntó contra el actual jefe de Estado Rodrigo Paz y planteó fuertes vínculos con el asesor argentino.
El expresidente de Bolivia, Evo Morales, afirmó que el consultor argentino Fernando Cerimedo, asesor del actual mandatario Rodrigo Paz y recientemente detenido por un ataque a balazos a su expareja, será liberado pronto ya que “sabe todas las barbaridades que hizo” el actual jefe de Estado.
"Van a liberar a Cerimedo en cualquier momento. Sabe todas las barbaridades que hizo el presidente y su gabinete”, dijo Morales en una entrevista con la señal DTV de Bolivia.
"En su momento, denunciamos oportunamente las dos amenazas que hizo Fernando Cerimedo, asesor personal de Rodrigo Paz, en mi contra. Una de las dos amenazas fue el 14 de mayo, cuando en su cuenta de la red "X", citando una publicación mía, emite un mensaje agresivo donde escribe al final la palabra: "tictac", como si a mi vida se le estuviera acabando el tiempo. Ahora entendemos por qué", comentó el exmandatario.
A su vez, el líder del MAS se solidarizó con Nadia Beller, quien fue la víctima de este hecho, quien denunció a su exnovio y apuntó contra sus vínculos con el poder boliviano. "Se salvó de milagro y se encuentra hospitalizada, lo acusa de planificar el atentado contra su vida y detalla varios hechos de corrupción: negociados en combustible con personas vinculadas a la CIA estadounidense, y oro, entre otros", manifestó.
"De la misma manera, señala que el asesor del presidente Paz, dirige un grupo especial de elite de la policía boliviana con el que tendrían planificado intervenir el trópico de Cochabamba en los próximos días", posteó Morales, en sus redes.
Al respecto, pidió una "investigación inmediata, transparente y que brinde todas las garantías para resguardar la vida de la víctima".
"La verdad debe estar por encima de todo, para que la justicia prevalezca y se haga justicia, sin excepciones y por encima de cualquier circunstancia", agregó Morales.
Fernando Cerimedo sigue detenido y se negó a declarar
Fernando Cerimedo se negó a declarar este martes. Permanece bajo custodia de la policía local en La Paz, la capital boliviana, donde se desempeñaba como asesor de Rodrigo Paz Pereira, el presidente del país vecino.
Cerimedo está acusado de ser el autor intelectual del ataque a tiros contra Beller, quien este lunes fue abordada por dos desconocidos mientras estaba en la puerta de un hotel en Santa Cruz de la Sierra.
Por su parte, el fiscal general Roger Mariaca aclaró que la responsabilidad por el intento de asesinato contra la abogada -de 33 años- no se limita solamente al ex asesor del presidente Javier Milei, ya que según adelantó podrían haber otros autores intelectuales detrás del atentado.
Ante este panorama, la Justicia del país andino intentará identificar a quienes planificaron el ataque y establecer una relación con los sicarios, quienes le dispararon tres veces a la víctima.