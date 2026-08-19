Yategate: los fiscales apelaron el sobreseimiento de Sofía Clerici y reclamaron más pruebas

Los fiscales Sergio Mola y Diego Velasco cuestionaron el sobreseimiento de la modelo y pidieron profundizar el análisis de su patrimonio y su vínculo con Martín Insaurralde. Además, solicitaron nuevas medidas de prueba.

El fiscal federal Sergio Mola y el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Diego Velasco, objetaron el sobreseimiento de Sofía Clerici en la causa conocida como “Yategate” y solicitaron que se continúe investigando su situación patrimonial y el vínculo que mantuvo con el exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde.

El planteo de los acusadores busca revertir la decisión del juez federal Luis Armella, quien había desvinculado a Clerici del expediente luego de una pericia contable que dio cuenta de que la modelo no recibió dinero ni otro bien de Insaurralde. Tanto Mola como Velasco consideran que todavía existen medidas de prueba pendientes para determinar el origen de determinados fondos y reconstruir la relación entre la modelo y el exfuncionario.

El planteo de ambos fiscales apunta especialmente a las inconsistencias detectadas en el patrimonio de Clerici y a determinar si existe alguna conexión entre sus bienes, el dinero encontrado en su domicilio y la situación patrimonial de Insaurralde. Según la presentación a la que tuvo acceso MDZ, el sobreseimiento “resulta prematuro y arbitrario” porque la investigación todavía se encuentra abierta y no fueron agotadas las medidas de prueba consideradas decisivas.

Uno de los principales argumentos es que el juez Armella descartó una relación entre esas inconsistencias patrimoniales y el presunto lavado de activos, pero al mismo tiempo ordenó enviar testimonios a la Justicia Federal de San Isidro para que se investigara si esos mismos hechos podían constituir otros delitos. Para la Mola, se trata de una contradicción: no se puede considerar que un mismo conjunto de hechos carece de relevancia para esta investigación y, simultáneamente, entender que merece una nueva pesquisa penal.

Los fiscales dan cuenta de la supuesta desproporción entre el patrimonio de Clerici y sus ingresos declarados, la compra de un inmueble por unos 510.000 dólares mediante una sociedad que, de acuerdo con la presentación, no tenía actividad ni fondos propios, además de la adquisición de bienes suntuarios y un automóvil Ford Mustang.