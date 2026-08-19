El mensaje de Rodrigo Paz a Nadia Beller tras la detención de Fernando Cerimedo en Bolivia

El mensaje del presidente Rodrigo Paz llegó luego de la detención de Fernando Cerimedo en Bolivia. Cuál fue la relación del asesor político con el Gobierno.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, expresó su respaldo a la expareja de Fernando Cerimedo Nadia Beller, atacada a tiros el lunes por la noche en Santa Cruz. La Fiscalía boliviana investiga por el hecho a Cerimedo, excolaborador del mandatario durante la campaña electoral de 2025.

"Quiero expresar mi solidaridad con la señora Nadia Beller ante los hechos ocurridos", escribió Paz en redes sociales. El mandatario ordenó una investigación "profunda, transparente y exhaustiva" y garantizó a Beller "toda la seguridad y las garantías necesarias".

La Fiscalía pidió la prisión preventiva de Cerimedo por tentativa de feminicidio. El vocero presidencial José Luis Gálvez salió a despejar dudas sobre el vínculo entre el gobierno boliviano y el acusado. Aclaró que Cerimedo "no ha recibido ni recibirá ningún tipo de protección política, por eso es que está aprehendido". También precisó que nunca fue asesor formal del Ejecutivo, sino "un colaborador cercano" en el área de comunicación.

Beller, por su parte, había denunciado un encubrimiento policial y pedido que la causa no se declarara en reserva. Además acusó a Cerimedo de infidelidades y de dos intentos previos de feminicidio. El Tribunal Supremo de Justicia instruyó que el expediente permanezca público.

N/A Quién es Fernando Cerimedo, el asesor argentino que participó en distantas campañas Fernando Cerimedo es especialista en campañas digitales y tuvo un rol activo en la estrategia de comunicación que llevó a Javier Milei a la presidencia de Argentina en 2023. Según reconoció él mismo, coordinó lo que describió como "miles" de trolls en redes sociales, encargados de la promoción y los ataques online contra los rivales del entonces candidato libertario.