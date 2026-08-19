Nueva Ley Penal Juvenil en Mendoza: detenidos de 14 años, supervisores y más judicializados

El 5 de septiembre entra en vigencia la nueva Ley Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, y Mendoza asegura que llegará preparada. El subsecretario de Justicia, Juan Carlos Jaliff, fue categórico en diálogo con MDZ : "Estamos en condiciones de aplicar este cambio. No se va a desbordar el sistema".

La provincia tiene una ventaja respecto de otras jurisdicciones porque ya contaba con un fuero penal juvenil especializado, con jueces, fiscales, defensores y tribunales para menores, además de infraestructura propia.

Por ahora, Mendoza trabaja a contrarreloj en la adecuación normativa. Una comisión con representantes de la Justicia, organismos de niñez y la DGE están elaborando un barrodor de un nuevo Código Procesal Juvenil específico. Sin ese instrumento, la implementación plena de la nueva Ley Penal Juvenil no estará completa. De todas formas, Jaliff puntualizó que si no dan los tiempos legislativos, se aplicará el código actual hasta que se sancione el nuevo.

Una de las novedades más importantes de la nueva Ley Penal Juvenil es la creación de la figura del supervisor. Se trata de profesionales con formación en educación, pedagogía, psicología o trabajo social que tendrán entrevistas semanales con cada joven que bajo un proceso judicial y deberán presentar informes mensuales sobre su situación.

"Van a proporcionar un acompañamiento personal a cada uno de los menores en infracción a la ley y van a procurar resolver los problemas de fondo, que en general tienen que ver con adicciones y violencia familiar", explicó Jaliff.

Más judicializados y menos privados de la libertad

El abanico de penas que contempla la nueva Ley Penal Juvenil es amplio y no se limita a la privación de libertad. Las sanciones disponibles van desde la amonestación hasta medidas como la prohibición de acercarse a la víctima, la restricción para conducir o concurrir a espectáculos, la prestación de servicios a la comunidad, el monitoreo electrónico, la reparación del daño y, como último recurso, la detención.

Jaliff anticipó que la mayoría de los jóvenes quedará bajo regímenes alternativos. "No es que se van a sumar muchos chicos privados de la libertad. De hecho, según nuestras previsiones, va a haber menos que ahora", sostuvo.

Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil Mendoza tiene capacidad para 85 personas. Prensa Gobierno

¿Está preparado el exCose?

La infraestructura también deberá adaptarse, aunque sin construir nuevos establecimientos. Los espacios existentes serán reorganizados para separar a los jóvenes por género y por franja etaria: los de 14 y 15 años no podrán estar junto a los de 16 y 17.

Actualmente, el exCose cuenta con 85 plazas y hay 46 jóvenes privados de libertad en el Centro de Internación de la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil, 2 en residencia con restricción de libertad. Además, hay 464 adolescentes bajo medidas alternativas con seguimiento de causa.

Nuevo sistema

La nueva Ley Penal Juvenil también llega con tecnología. El convenio firmado entre la ministra Mercedes Rus y el Ministerio de Justicia de la Nación incluye el acceso a un software diseñado específicamente para registrar la situación integral de cada joven: su entorno familiar, sus problemáticas y su evolución, datos que podrán ser consultados por jueces y demás actores del sistema.

Daniel Patiño, Director General de Responsabilidad Penal Juvenil Mendoza. Prensa Gobierno

Cuántos adolescentes comenten delitos graves

Los datos del fuero juvenil mendocino ayudan a dimensionar el escenario. En 2023 se iniciaron 486 expedientes que involucraron a 427 adolescentes. En 2024, 462 expedientes y 349 jóvenes.

En ambos años, más del 60% de los casos fueron robos y hurtos, y los delitos contra las personas representaron entre el 5 y el 6% del total. Una escala que, según las autoridades, no debería desbordarse con la entrada en vigencia de la nueva Ley Penal Juvenil.

Cambios