Régimen Penal Juvenil: Mendoza acelera los preparativos para aplicar la ley desde septiembre

El Gobierno de Mendoza aseguró que se encuentra en condiciones de implementar el nuevo Régimen Penal Juvenil , que comenzará a regir el 1 de septiembre tras la sanción de la ley nacional que redujo la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

En ese marco, el subsecretario de Justicia, Juan Carlos Jaliff, sostuvo en Digamos Todo por la 105.5 FM MDZ Radio que la provincia cuenta con una ventaja respecto de otras jurisdicciones y que está preparada para firmar un convenio de cooperación con el Ministerio de Justicia de la Nación.

“Mendoza ya tiene un régimen penal juvenil, un fuero especializado, dotado de jueces, fiscales, defensores técnicos, asesores que son para menores víctimas, y además tiene la infraestructura que se necesita para estos casos”, afirmó Jaliff .

El funcionario explicó que “muchas de las demás provincias están empezando de cero” y destacó que Mendoza ya cuenta con experiencia en la materia. “Como ya lo teníamos desde hace un tiempo, estamos en mejor condición”, remarcó.

Según indicó, a partir de los contactos mantenidos con la Subsecretaría de Justicia de la Nación , se avanzó en un acuerdo de cooperación entre ambas jurisdicciones. “Cuando vio cómo nosotros teníamos ya encarado, antes de la sanción de la ley, un régimen penal juvenil, nos propuso trabajar en forma conjunta”, señaló. En ese contexto, precisó que la ministra Mercedes Rus firmó junto al ministro de Justicia de la Nación un convenio de colaboración.

Supervisores, seguimiento y una nueva base de datos

Jaliff explicó que una de las principales novedades del régimen es la incorporación de la figura de los supervisores. “La nueva ley estableció un nuevo instituto que son los supervisores. Y eso es muy importante manifestarlo, porque estos no existían hasta ahora”, indicó.

Sobre sus funciones, detalló que “van a tener un rol especializado en la materia, va a proporcionar un acompañamiento personal a cada uno de los menores en infracción de la ley”. Además, precisó que realizarán “un seguimiento semanal” y elaborarán “un informe mensual de la situación de los menores en infracción a la ley”.

El subsecretario también destacó el aporte tecnológico previsto en el convenio con Nación. “Hay otra cosa que nos interesa mucho y que aporta la Nación, que es un software especial, especialmente diseñado para eso, para cargar todos los datos del menor”, explicó.

Según detalló, esa herramienta permitirá registrar “toda la problemática del joven, su entorno familiar, sus problemas”, información que podrá ser utilizada por jueces y demás actores involucrados en el sistema.

Ampliación de infraestructura y nuevo código procesal

Respecto de la infraestructura necesaria para la aplicación del régimen, Jaliff reconoció que será necesario realizar adecuaciones en los espacios existentes. “Vamos a tener que ampliar la infraestructura, porque tenés primero que diferenciarlos por género, por supuesto, después tenés que diferenciarlos por edad. Los de 14 y 15 diferenciarlos de los de 16 y 17 años, no pueden estar juntos”, explicó.

No obstante, aclaró que no se prevé la construcción de nuevos establecimientos. “Son los mismos sitios que estaban funcionando ahora” y la tarea consistirá en “ampliar la infraestructura que ya tenemos”.

Sobre los plazos, sostuvo que “el nuevo régimen empieza a partir del primero de septiembre” y aseguró que la provincia llegará preparada. “Vamos a llegar bien con lo que tenemos y después, por supuesto, nos vamos a tener que cumplir de acuerdo a las modalidades en la ampliación de esos lugares”, afirmó.

Además, consideró que la baja de la edad de imputabilidad no implicará un incremento significativo de casos. “No va a haber muchos chicos en esa situación”, señaló, aunque remarcó que la provincia debe estar preparada para todos los escenarios.

Finalmente, Jaliff adelantó que Mendoza trabaja en la adecuación normativa del sistema. “Se necesita un nuevo código especial, procesal, juvenil, para adaptarlo a la nueva ley nacional”, indicó. Según explicó, ese proyecto ya está siendo elaborado por una comisión integrada por representantes de la Justicia, organismos vinculados a la niñez y la Dirección General de Escuelas, con el objetivo de acompañar la entrada en vigencia del nuevo régimen.