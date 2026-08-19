Javier Milei se desmarcó de Fernando Cerimedo tras su detención: "Asesoró al kirchnerismo y es un mercenario"

El presidente Javier Milei negó tener vínculos actuales con su exasesor Fernando Cerimedo , quien fue detenido el pasado martes en Bolivia, y aseguró que colaboró “con el kirchnerismo”.

Mediante un retweet, el mandatario buscó despegarse del consultor, quien está imputado por 'tentativa de femicidio' en perjuicio de su ex pareja, Nadie Beller, en la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra.

El líder libertario se molestó cómo distintos medios ponían en pantalla que Cerimedo fue “asesor de Milei” y no destacaban sus trabajos en otros gobiernos.

“Toda la pseudomedia argenta, como los L5N+ de la vida, poniendo en letras gigantes "ex asesor de Milei". Cerimedo asesoró a Bolsonaro, al gobierno chileno, a Milei y hasta al kirchnerismo. Un mercenario”, apuntó.

“¿Por qué tanta necesidad de destacar lo de "ex asesor de Milei"? Medios HDP”, agregó el jefe de Estado.

Javier Milei se refirió a Cerimedo en redes

Fernando Cerimedo tuvo un papel relevante en la campaña presidencial de Milei en 2023, especialmente en el diseño de la estrategia digital, el monitoreo de las conversaciones en redes sociales y, en la etapa final, la organización de la fiscalización electoral. Comenzó a trabajar con el espacio libertario alrededor de enero de ese año y aseguró que lo hacía de manera ad honorem, porque compartía las ideas de Milei y lo consideraba un “outsider” de la política.

Cerimedo explicó que contaba con miles de cuentas creadas artificialmente que utilizaba para monitorear qué temas circulaban, qué nivel de impacto tenían las publicaciones vinculadas con Milei y cuáles eran las conversaciones que podían ser aprovechadas por la campaña. Según relató, a partir de esa información se evaluaba si convenía intervenir sobre determinado tema, publicar un contenido o instalar una discusión.

Tras el triunfo en las elecciones, el consultor no continuó trabajando directamente para los Milei, aunque siempre mantuvo contactos con el espacio violeta.

Antes de su trabajo con Milei, Cerimedo ya había construido vínculos con distintos sectores de la derecha latinoamericana. Su antecedente más conocido fue su participación en la campaña de Jair Bolsonaro en Brasil, en 2018, y posteriormente estuvo vinculado a la estrategia digital de José Antonio Kast en Chile y a la campaña contra la propuesta de nueva Constitución chilena en 2022. Más recientemente, su actividad se extendió a Bolivia, donde asesoró al presidente Rodrigo Paz, y a Honduras, donde fue señalado como jefe de campaña del candidato conservador Nasry Asfura en las elecciones de 2025.

Cómo sigue la causa de Cerimedo

Fernando Cerimedo se negó a declarar este martes. Permanece bajo custodia de la policía local en La Paz, la capital boliviana, donde se desempeñaba como asesor de Rodrigo Paz Pereira, el presidente del país vecino.

Cerimedo está acusado de ser el autor intelectual del ataque a tiros contra Beller, quien este lunes fue abordada por dos desconocidos mientras estaba en la puerta de un hotel en Santa Cruz de la Sierra.

Por su parte, el fiscal general Roger Mariaca aclaró que la responsabilidad por el intento de asesinato contra la abogada -de 33 años- no se limita solamente al ex asesor del presidente Javier Milei, ya que según adelantó podrían haber otros autores intelectuales detrás del atentado.

Ante este panorama, la Justicia del país andino intentará identificar a quienes planificaron el ataque y establecer una relación con los sicarios, quienes le dispararon tres veces a la víctima.