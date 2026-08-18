El giro en la estrategia de Javier Milei para no seguir acumulando derrotas en el Congreso

Luego de una serie de derrotas políticas en el Congreso , Martín Menem revisó su estrategia en Diputados y decidió abrirles el juego parlamentario a los aliados. Se trata de una serie de proyectos, como la baja del IVA a la mandioca y la declaración de "capitales nacionales" a un conjunto de localidades en distintas provincias, que esperan los gobernadores dialoguistas, los mismos que en las últimas semanas mostraron los dientes.

Martín Menem prepara una última sesión para el próximo miércoles 26 de agosto, antes de que ingrese el Presupuesto 2027 con la presentación de Javier Milei en el recinto. Allí se tratarán una serie de proyectos económicos, como Inocencia Fiscal II y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que la Casa Rosada considera determinantes para la gestión económica.

La semana pasada La Libertad Avanza consiguió el despacho de mayoría para ambos proyectos con el apoyo de los aliados, que en algunos casos se manifestaron en disidencia. Pero en el bloque que preside Gabriel Bornoroni (Córdoba) saben que, si se complica la discusión con los aliados y los votos están en riesgo, pueden darle celeridad al proyecto que reduce el IVA a la mandioca.

Se trata de una iniciativa que impulsan principalmente los diputados por Misiones, aglutinados en el bloque de Innovación Federal, para que el tributo pase del 21% al 10,5%. La medida, impulsada por el exgobernador Oscar Herrera Ahuad (Misiones), apunta a equiparar su carga fiscal con la de la harina de trigo y abaratar el costo de alimentos aptos para celíacos. Esto comenzó a discutirse la semana pasada en la comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside el libertario Alberto "Bertie" Benegas Lynch.

"Esta ley, sobre todo, está pensada para generar una mayor accesibilidad a los alimentos para aquellas personas que tienen intolerancia al gluten, que pagan entre un 150 y hasta un 400% más caros los alimentos que tienen que consumir por su intolerancia al trigo, la cebada, el centeno y la avena", explicó el autor del proyecto, quien, dentro de su provincia, atraviesa una dura interna con Carlos Rovira, uno de los jefes del partido que gobierna la provincia.

El guiño de la Casa Rosada a los aliados

Esto representa un guiño de la Casa Rosada a los gobernadores aliados, que desde que llegó Javier Milei reclaman que las comisiones se abran para discutir no solo los temas del oficialismo. En el oficialismo no descartan sumar este proyecto al temario, que ya tiene dictamen, para continuar con estos gestos.

Otro de los proyectos que el bloque oficialista podría sumar a la sesión del miércoles próximo tiene que ver con la declaración de capitales nacionales a las siguientes localidades de distritos gobernados por aliados. Una de ellas es la provincia de Tucumán, que podría ser declarada "Capital Nacional del Ecoturismo", y la ciudad de Tucumán, "Capital Simbólica de la Argentina" cada 9 de Julio. También está la declaración de Santa Cruz como "Capital Nacional de la Natación en Aguas Frías", a pedido de José Luis Garrido (Santa Cruz), uno de los aliados.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli. Juan Mateo Aberastain/Mdz

Además, se quiere avanzar con la designación del municipio salteño de San José de los Cerrillos como "Capital Nacional del Cerdo Negro", y con el reconocimiento a San Juan como "Cuna de Domingo Faustino Sarmiento" y "Capital Nacional de la Educación".

Esto representa un giro en el vínculo del Gobierno con los aliados, que en estos años de gestión libertaria siempre protestaron y sostuvieron que "el Gobierno no le paga bien a los aliados". Durante los casi tres años de gestión libertaria, muchos de ellos debieron conformarse con el adelanto de giros de los fondos coparticipables, algo que les corresponde por ley.

Ahora, el Gobierno abre el juego y busca incorporar los temas de sus aliados a la agenda parlamentaria.