Adrián Ravier rompió el silencio sobre "el estado" de Javier Milei: "Especulaciones absurdas"

El vocero presidencial, Adrián Ravier , negó que Javier Milei haya tenido problemas de salud o algún inconveniente por su “ausencia” durante 10 días que no tuvo agenda pública y se recluyó en la Quinta de Olivos.

El jefe de Estado reapareció públicamente en el acto aniversario por el fallecimiento del General José de San Martín, donde se mostró con el Gabinete.

En conferencia de prensa, el funcionario señaló: “Sabemos que hay, desde muchos lugares, de la oposición, medios y también en las redes que han manifestado algún tipo de duda respecto del estado de salud del presidente. El presidente está muy bien”.

“Ayer dio un excelente discurso. Creo que estamos como entrando en una parte electoral, ¿no? Es como que se adelantó un poco el escenario electoral y empiezan todo tipo de especulaciones absurdas”, expresó el portavoz.

“Ya lo hemos vivido en el pasado, digamos, es parte de atacar al presidente, atacar la institución del gobierno. Es lamentable que operen de esta manera, pero la realidad es que está muy bien, y todo lo pudieron ver ayer, no solo dando un excelente discurso, sino saludando a la gente, saludando a los gendarmes, saludando a los ministros, mostrándose vital”, destacó Ravier.

"El Presidente está muy bien, todos lo pudieron ver ayer": Adrián Ravier criticó a la oposición porque "las dudas que quieren generar son absurdas" y advirtió que "se adelantó el escenario electoral y empiezan las especulaciones". https://t.co/QUBZvPDwCI pic.twitter.com/7DnHBCTfqc

A su vez, afirmó que Milei “una semana atrás dio cantidad de entrevistas, respondió todas las preguntas que le trajeron. Digamos, las dudas que quieren generar son absurdas y, la verdad, que no merecen respuesta”.

El propio presidente se refirió a estas suspicacias y viralizó algunos posteos de dirigentes o trolls libertarios: "Los kukas no saben lo que es tener un presidente que labura y que necesita tiempo a solas para trabajar, porque los presidentes que ponen ellos solo hacen circo y repiten relatos mientras sus esbirros roban para ellos. No se dejen psicopatear por los kukas".

También compartió el mensaje del economista Sebastián Galiani, a quien vio días atrás en Olivos: "Recién hablé con Eduardo Feinmann en Radio Mitre. Me preguntó por mi cena con el presidente Milei el jueves pasado en Olivos y señaló que hay una campaña en algunos medios para instalar que el Presidente no está bien. Mi impresión fue exactamente la contraria: lo encontré muy bien. Hablamos de la gestión, de las reformas realizadas, de cómo planea enfrentar el año electoral y de los proyectos legislativos para después de su reelección. Lo que se está intentando instalar no coincide en absoluto con la realidad".