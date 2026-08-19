La economía y las elecciones: el Círculo Rojo pone la mira en Javier Milei

Las dudas ya no son solo del Círculo Rojo . También es el de la política. El informe mensual de Jorge Giacobbe confirmó todas las creencias y por primera vez el experimentado consultor puso como primero a nivel nacional a Axel Kicillof , un verdadero “outsider” para el propio peronismo, que no reúne la quinta esencia de los usos y costumbres de los seguidores de Juan Domingo Perón, Carlos Menem, Eduardo Duhalde o Néstor Kirchner.

El propio Giacobbe, en 2018, alertaba que si Juntos por el Cambio no cambiaba de candidato presidencial, Mauricio Macri iba a llegar muy desgastado y peligraba su reelección. En aquel momento, él proponía a María Eugenia Vidal para sucederlo. Eso no sucedió y todo el mundo sabe cómo terminó aquella experiencia.

Lo que sí llamó la atención a este cronista es que esa misma sensación de dualidad entre el éxito o el fracaso del plan económico se observara en el encuentro realizado la semana pasada en el Hotel Hillton de la Ciudad de Buenos Aires de la industria del Gas & Oil, que tuvo un salón especial para explicar el fenómeno Vaca Muerta y el corazón de ese yacimiento, Añelo, ciudad ubicada debajo del yacimiento y por el que circula el 80% de la producción petrolífera y gasífera neuquina.

“Estamos todos vendiendo o invitando a invertir pero no hay compradores o inversores”, razonaba en medio de la actividad relacionada con Vaca Muerta uno de los expositores, que pagó una mini fortuna para participar del evento en el que tuvo un rol central Horacio Marín, presidente de YPF, y todos los concesionarios de las áreas en explotación.

En Neuquén, provincia donde está la principal actividad petrolífera y gasífera, también ven con preocupación que todavía no se activen los arreglos de rutas programados y las inversiones en infraestructura imprescindible. Además, el gremio petrolero, cuyo operador más importante es secretario general adjunto del gremio, Ángel Salazar, impone condiciones inviables para la prosperidad de los pueblos ubicados en la Ruta del Petróleo.

Con toda lógica, los primeros “colonos”, prestadores de servicios y las propias empresas empezaron a localizar a sus trabajadores en la cercanía de los pozos que habitualmente visitan, en helicóptero, Javier Milei, Luis Caputo o la propia jefa del FMI, Kristalina Georgieva. Al pueblo lo “saltean”, como también imponen, en sus condiciones para mantener la “paz social”, los referentes petroleros.

Al tener su residencia fija en Rincón de los Sauces, a casi cien kilómetros de Añelo, los petroleros denuncian que deben trasladar los trabajadores diariamente desde el pozo petrolero hasta esa localidad o a Neuquén capital, ubicada a 90 kilómetros.

Según distintos relevamientos, un departamento para cuatro personas en Añelo puede alcanzar entre $2,5 millones y $3,5 millones mensuales, con servicios y limpieza incluidos. En ese contexto, Darío Díaz, exintendente de la localidad, exige calcular cuánto les cuesta realmente a las empresas trasladar todos los días a sus trabajadores en lugar de alojarlos en Añelo.

“¿Por qué tenemos casi 10.000 trabajadores arriba de la ruta, 120 traffics y más de 60 colectivos? Salen a las 4 de la mañana y vuelven a las 11 de la noche”, cuestionó el exjefe comunal. Según versiones de las propias operadoras, que sus empleados sean movilizados diariamente son una condición impuesta para mantener la “paz social”. No es casual que un grupo empresario especialista en el transporte urbano de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y varias líneas de colectivos del Gran Buenos Aires pretendan venderles a las empresas 1.000 unidades importadas desde China, al igual que las viviendas que se levantan en los “campamentos” permitidos por la gobernación en su preacuerdo con el propio gremio petrolero de cara a las alianzas electorales del año próximo.

En una rápida consideración, el gasto del alojamiento nunca alcanza a compararse con el sobrecosto que implica logística. Según los números que maneja desde su actividad en el mercado inmobiliario, un colectivo para trasladar a 19 trabajadores puede representar unos $56 millones mensuales, mientras que cinco departamentos, con cuatro personas durmiendo en cada uno, representarían alrededor de $20 millones mensuales.

“Entonces, que alguien me explique por qué dicen que Añelo es caro y es más barato el transporte de la gente todos los días, con lo que conlleva toda la deficiencia que se pierde y el riesgo que se corre en la ruta”, sentenció el propio Díaz.

Uno de los expositores del encuentro, al enterarse de esta realidad, desconocida tanto por él como por la promocionada actividad del gas y del petróleo, dijo que se lo iba a informar al presidente Javier Milei y a su ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Siempre atento a mirar las actividades sindicales pero reticente a meterse en donde rige el RIGI.

El peligro de que la “economía no pegue la vuelta” está penetrando en el votante mileista clásico. Ya son varios los barrios privados que están sufriendo algún tipo de hostigamiento por parte de los barrios tradicionales que los rodean, la mayoría en una dramática situación de urgencia económica. Para avisar que tienen problemas para comer todos los días, llenan de piedras u otros elementos peligrosos los caminos que rodean los countries. “Nos piden para comer”, le dijo a MDZ un empresario de medios que eligió hablar con locales antes que llamar a la policía.

“Si no se desata del mástil donde eligió atarse vamos a estar en problemas”, le confesó a este cronista un coordinador libertario que observa que su preocupación es similar en el resto de sus colegas del Gran Buenos Aires. Estos dirigentes, que tienen el termómetro de sus votantes originarios, ahora observan con mucha preocupación que “además de arreglar con la casta y con los del PRO ahora también deberán ser pragmáticos en la economía”.

Como los economistas explican, el círculo se vuelve vicioso por la recesión económica. Las actividades “nuevas” no permean en los territorios y las “tradicionales” se desintegran. Entonces, hay muchas mas familias con problemas económicos que las que ingresan al sector de los beneficiados.

Eso determina, al mismo momento, que los comercios o productores de insumos y servicios prefieran cobrar en efectivo o a través de transferencia bancaria antes de emitir una factura o ticket. Eso termina produciendo un aumento de la economía “en negro” o marginal que disminuye los ingresos públicos y termina limitando aún más la posibilidad de “soltar algo de plata” como piden los referentes de La Libertad Avanza.

Kicillof, Sujarchuk y un numeroso grupo de intendentes y operadores de nuevas tecnologías en la presentación de la COPEC

En este clima, Axel Kicillof también intenta mostrar que puede hablar de otra cosa que no sea de economía. Por eso hoy le dio una gran importancia a la presentación del Consejo Provincial de la Economía del Conocimiento que confirmó la incorporación de Ariel Sujarchuk en el Movimiento Derecho al Futuro.

El actual intendente de Escobar es un conector de diferentes mundos y convive con muchos innovadores que prefieren el mundo libertario al peronista. Eso se vio en la presentación que se realizó en Vicente López en la mañana de ayer, donde hubo más de 700 inscriptos para discutir por un nuevo esquema de formación laboral poco explorado en el peronismo tradicional, siempre más proclive a atender la urgencia de las actividades tradicionales.

Pero mientras se trata de presentar como una “respuesta práctica al retiro del Estado nacional”, Kicillof sufre la cotidianeidad. Los empleados municipales de toda la Provincia, convocados por FESIMUBO, anunciaron un plan de lucha “anual” para incomodar al posible candidato presidencial. Este sector de trabajadores viene reclamando, desde hace una década, que se proceda a equiparar el sueldo de los asalariados comunales en todo el territorio y evitar las asimetrías que hoy se observan, con básicos que, sin sumar los no remunerativos, solo llegan a los $250.000 mensuales y desfinancian la caja jubilatoria.