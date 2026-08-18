El Gobierno se reunió con la Iglesia por la visita de León XIV: bilateral con Milei, papamóvil, feriado y cancha de River
Karina Milei y Diego Santilli encabezaron un encuentro con representantes del Vaticano, de cara al viaje que hará el sumo pontífice en noviembre. Podría visitar una cárcel. Descartada la Avenida 9 de Julio.
El Gobierno se reunió este martes por la tarde con representantes del Vaticano con el objetivo de delinear las actividades que realizará el Papa León XIV, en el marco de su visita entre el 8 y 11 de noviembre en Argentina.
El encuentro en Casa Rosada lo encabezó la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quienes se volverán a reunir en las próximas semanas para confirmar algunos aspectos logísticos claves para el desembarco del sumo pontífice. Entre los presentes asistió el arzobispo de Buenos Aires, el monseñor Jorge García Cuerva.
Al respecto, se ratificó que habrá una bilateral en Balcarce 50 con Javier Milei, con quien mantendrá una audiencia oficial.
León XIV no pasará con el papamóvil por la Avenida 9 de Julio, tal como ocurrió con Juan Pablo II, pero sí está previsto una recorrida masiva por la Avenida del Libertador, a la altura del monumento de los españoles. "No están dadas las condiciones para hacerlo en la 9 de Julio. No es la misma Buenos Aires que en aquel momento", aclararon a MDZ fuentes de la Santa Sede.
A su vez, es una posibilidad concreta de que el Papa protagonice un encuentro con jóvenes en el Estadio Monumental, de River, donde hay capacidad para 86 mil personas.
También se evalúa que visite la cárcel de Devoto y algunas otras actividades sociales en el Conurbano, precisaron fuentes oficiales que confirmaron que habrá feriado durante su paso por el país.
La primera escala será Buenos Aires, donde el Pontífice tiene previsto desarrollar parte de su agenda oficial y permanecer en la Nunciatura Apostólica durante su estadía.
Luego, León XIV se trasladará a Córdoba, donde se prepara una convocatoria multitudinaria. La capital provincial fue incluida en el recorrido por su ubicación estratégica y por la posibilidad de concentrar a fieles provenientes de distintos puntos del país. Allí está prevista una misa masiva, aunque todavía resta definir el lugar y el horario definitivo.
El tercer destino será Luján, uno de los principales centros de peregrinación católica de la Argentina y sede de la Basílica de Nuestra Señora de Luján.
La visita a la Argentina formará parte de una gira sudamericana más amplia que también incluirá Uruguay y Perú. En Uruguay están previstas escalas en Montevideo, Paysandú y Florida, mientras que en Perú el Pontífice visitará Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa.