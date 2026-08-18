El Gobierno se reunió con la Iglesia por la visita de León XIV: bilateral con Milei, papamóvil, feriado y cancha de River

Karina Milei y Diego Santilli encabezaron un encuentro con representantes del Vaticano, de cara al viaje que hará el sumo pontífice en noviembre. Podría visitar una cárcel. Descartada la Avenida 9 de Julio.

El Gobierno se reunió este martes por la tarde con representantes del Vaticano con el objetivo de delinear las actividades que realizará el Papa León XIV, en el marco de su visita entre el 8 y 11 de noviembre en Argentina.

El encuentro en Casa Rosada lo encabezó la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quienes se volverán a reunir en las próximas semanas para confirmar algunos aspectos logísticos claves para el desembarco del sumo pontífice. Entre los presentes asistió el arzobispo de Buenos Aires, el monseñor Jorge García Cuerva.

Al respecto, se ratificó que habrá una bilateral en Balcarce 50 con Javier Milei, con quien mantendrá una audiencia oficial.

León XIV no pasará con el papamóvil por la Avenida 9 de Julio, tal como ocurrió con Juan Pablo II, pero sí está previsto una recorrida masiva por la Avenida del Libertador, a la altura del monumento de los españoles. "No están dadas las condiciones para hacerlo en la 9 de Julio. No es la misma Buenos Aires que en aquel momento", aclararon a MDZ fuentes de la Santa Sede.

El Gobierno se reunió con representantes de la iglesia A su vez, es una posibilidad concreta de que el Papa protagonice un encuentro con jóvenes en el Estadio Monumental, de River, donde hay capacidad para 86 mil personas.