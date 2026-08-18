Protesta en Mercado Libre: apuntan contra Marcos Galperin y Javier Milei

El partido político Libres del Sur , vinculado al peronismo, llevó a cabo este martes una protesta frente a las oficinas centrales de Mercado Libre, en el barrio porteño de Saavedra, para c uestionar las tasas de interés de los préstamos que ofrece la compañía.

Durante la protesta, los manifestantes exhibieron pancartas contra el CEO de Mercado Libre, Marcos Galperin, el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.

La movilización se produjo un día después de que la agrupación impulsara un boicot de 24 horas contra Mercado Libre, Mercado Pago y Mercado Crédito, bajo la consigna "Primer boicot a la opresión y usura económica".

Según un comunicado difundido por la agrupación, el reclamo está dirigido contra las tasas de interés que cobra Mercado Libre por los préstamos , que Libres del Sur calificó como " usurarias" y aseguró que pueden " llegar hasta el 1300% ".

La organización sostuvo que esta situación genera "niveles altísimos de morosidad" que afectan a trabajadores, jubilados y ciudadanos en general. Entre los carteles que se exhibieron durante la protesta podían leerse las consignas " Peligro: zona de estafa a las familias" y " Mercado usura" .

Marcha en la puerta de las oficinas de Mercado Libre

"No estamos en contra de la empresa en sí, ni tampoco en contra de que cobre intereses por los préstamos otorgados, pero queremos tasas razonables, acordes a la inflación anual de este año", sostuvo la agrupación. Además, reclamó la refinanciación y devolución de los intereses que considera exorbitantes y volvió a cuestionar las políticas económicas del Gobierno".

"Milei nos somete a un ajuste terrible"

La agrupación responsabilizó al Gobierno por el nivel de las tasas y afirmó que Milei permitió que las tarjetas de crédito y las billeteras virtuales incrementaran sus intereses sin límite: "Nos somete a un ajuste terrible", sostuvo Libres del Sur, que también afirmó que las tasas pueden llegar a representar hasta 40 veces la inflación anual, según su planteo.

La organización también apuntó contra Galperin, los bancos y los fondos de inversión extranjeros, a quienes acusó de beneficiarse de los intereses que pagan los sectores con menores ingresos.