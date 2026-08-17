Mercado Libre ofrece tres Motorola por menos de $250.000 y es la mejor oferta de la semana
Las ofertas permiten acceder a celulares económicos de Motorola con buenas pantallas, baterías de gran capacidad y cámaras de hasta 50 MP.
En un segmento donde cada peso cuenta, encontrar un celular equilibrado y con buenas prestaciones puede convertirse en una tarea difícil. Sin embargo, Mercado Libre presenta tres alternativas de Motorola que son una oferta, se mantienen por debajo de los $250.000 y que apuntan a quienes buscan un equipo funcional para el uso cotidiano sin realizar un gasto demasiado elevado.
Los modelos son el Moto G06, Moto G04s y Moto E14. Aunque pertenecen a la gama de entrada, ofrecen características que hasta hace algunos años eran propias de teléfonos de categorías superiores. Entre ellas aparecen pantallas de alta tasa de refresco, baterías de 5.000 mAh o más y cámaras principales de hasta 50 megapíxeles.
Moto G06: el más completo de los tres Motorola
El Motorola Moto G06 es probablemente la alternativa más atractiva del grupo por la combinación de hardware y precio. Cuenta con una pantalla LCD de entre 6,88 y 6,9 pulgadas, resolución HD+ y una tasa de refresco de hasta 120 Hz, una característica que permite disfrutar de desplazamientos más fluidos.
En fotografía, dispone de una cámara principal de 50 MP con inteligencia artificial y una frontal de 8 MP. A esto se suma una batería de 5.200 mAh, pensada para ofrecer una autonomía de hasta dos días con un uso moderado.
También incluye Android 15, conectividad 4G, USB-C y certificación IP64 de resistencia al agua y al polvo. El precio pasó de $259.999 a $199.999, con un descuento del 23% y la posibilidad de pagar en 12 cuotas de $16.666.
Moto G04s: una opción equilibrada
El Moto G04s es otra alternativa interesante para quienes priorizan autonomía y fotografía. Su pantalla de 6,56 pulgadas tiene resolución HD+ y una tasa de refresco de 90 Hz, además de protección Corning Gorilla Glass 3.
El equipo utiliza un procesador Unisoc T606, 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento ampliables hasta 1 TB mediante microSD. La memoria RAM también puede ampliarse virtualmente mediante RAM Boost.
Uno de sus puntos fuertes es la cámara principal de 50 MP con tecnología Quad Pixel e inteligencia artificial, mientras que la cámara frontal es de 5 MP. La batería alcanza los 5.000 mAh y admite carga rápida de 15 W.
También incorpora Android 14, 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, USB-C y entrada para auriculares de 3,5 mm. Su precio actual en Mercado Libre es de $195.551, frente a los $279.999 anteriores, lo que representa un descuento del 30%. Puede adquirirse en seis cuotas de $43.995.
Moto E14: el más económico
El Motorola Moto E14 completa la oferta con una propuesta todavía más accesible. Tiene una pantalla IPS LCD de 6,6 pulgadas con resolución HD+ y refresco de 90 Hz, protegida por Corning Gorilla Glass 3.
En cuanto al rendimiento, equipa un procesador Unisoc T606 junto con 2 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento, con posibilidad de expansión mediante microSD de hasta 1 TB. Su sistema operativo es Android 14 en edición Go, una versión diseñada para funcionar en dispositivos con recursos más limitados.
La cámara principal es de 13 MP con inteligencia artificial y está acompañada por una frontal de 5 MP. La batería de 5.000 mAh, con carga de 15 W, es otro de sus principales argumentos.
Además, suma conectividad 4G, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, USB-C, conector de 3,5 mm y resistencia IP52. El precio bajó de $301.399 a $207.999, con un descuento del 30% y seis cuotas de $46.796.
¿Cuál conviene comprar?
Los tres Motorola apuntan a públicos diferentes. El Moto G06 aparece como la alternativa más completa gracias a sus 4 GB de RAM, Android 15, cámara de 50 MP, pantalla de hasta 120 Hz y batería de 5.200 mAh.
El Moto G04s, en tanto, ofrece un equilibrio interesante y puede ser una buena elección para quienes buscan gastar lo menos posible sin resignar 4 GB de RAM ni una cámara principal de 50 MP. Finalmente, el Moto E14 es el modelo pensado para quienes necesitan un celular básico para mensajería, redes sociales, llamadas, navegación y tareas cotidianas.
Con precios inferiores a $250.000, los tres equipos representan alternativas económicas dentro del catálogo de Motorola y pueden resultar especialmente atractivos para quienes buscan renovar su celular sin saltar a modelos de gama media.