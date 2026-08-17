Mercado Libre ofrece tres Motorola por menos de $250.000 y es la mejor oferta de la semana

En un segmento donde cada peso cuenta, encontrar un celular equilibrado y con buenas prestaciones puede convertirse en una tarea difícil. Sin embargo, Mercado Libre presenta tres alternativas de Motorola que son una oferta , se mantienen por debajo de los $250.000 y que apuntan a quienes buscan un equipo funcional para el uso cotidiano sin realizar un gasto demasiado elevado.

Los modelos son el Moto G06, Moto G04s y Moto E14 . Aunque pertenecen a la gama de entrada, ofrecen características que hasta hace algunos años eran propias de teléfonos de categorías superiores. Entre ellas aparecen pantallas de alta tasa de refresco, baterías de 5.000 mAh o más y cámaras principales de hasta 50 megapíxeles.

El Motorola Moto G06 es probablemente la alternativa más atractiva del grupo por la combinación de hardware y precio. Cuenta con una pantalla LCD de entre 6,88 y 6,9 pulgadas, resolución HD+ y una tasa de refresco de hasta 120 Hz, una característica que permite disfrutar de desplazamientos más fluidos.

El Motorola Moto G06 se destaca por su pantalla de 120 Hz, cámara de 50 MP y batería duradera.

En su interior incorpora el procesador MediaTek Helio G81 Ultra, acompañado por 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento. Este último puede ampliarse mediante una tarjeta microSD de hasta 1 TB, mientras que la función RAM Boost permite utilizar parte del almacenamiento como memoria virtual.

En fotografía, dispone de una cámara principal de 50 MP con inteligencia artificial y una frontal de 8 MP. A esto se suma una batería de 5.200 mAh, pensada para ofrecer una autonomía de hasta dos días con un uso moderado.

También incluye Android 15, conectividad 4G, USB-C y certificación IP64 de resistencia al agua y al polvo. El precio pasó de $259.999 a $199.999, con un descuento del 23% y la posibilidad de pagar en 12 cuotas de $16.666.

El Moto G04s combina 4 GB de RAM, cámara de 50 MP y batería de 5.000 mAh. Motorola

Moto G04s: una opción equilibrada

El Moto G04s es otra alternativa interesante para quienes priorizan autonomía y fotografía. Su pantalla de 6,56 pulgadas tiene resolución HD+ y una tasa de refresco de 90 Hz, además de protección Corning Gorilla Glass 3.

El equipo utiliza un procesador Unisoc T606, 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento ampliables hasta 1 TB mediante microSD. La memoria RAM también puede ampliarse virtualmente mediante RAM Boost.

Uno de sus puntos fuertes es la cámara principal de 50 MP con tecnología Quad Pixel e inteligencia artificial, mientras que la cámara frontal es de 5 MP. La batería alcanza los 5.000 mAh y admite carga rápida de 15 W.

También incorpora Android 14, 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, USB-C y entrada para auriculares de 3,5 mm. Su precio actual en Mercado Libre es de $195.551, frente a los $279.999 anteriores, lo que representa un descuento del 30%. Puede adquirirse en seis cuotas de $43.995.

El Moto E14 es la alternativa más económica para tareas cotidianas, con batería de 5.000 mAh y 4G. Motorola

Moto E14: el más económico

El Motorola Moto E14 completa la oferta con una propuesta todavía más accesible. Tiene una pantalla IPS LCD de 6,6 pulgadas con resolución HD+ y refresco de 90 Hz, protegida por Corning Gorilla Glass 3.

En cuanto al rendimiento, equipa un procesador Unisoc T606 junto con 2 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento, con posibilidad de expansión mediante microSD de hasta 1 TB. Su sistema operativo es Android 14 en edición Go, una versión diseñada para funcionar en dispositivos con recursos más limitados.

La cámara principal es de 13 MP con inteligencia artificial y está acompañada por una frontal de 5 MP. La batería de 5.000 mAh, con carga de 15 W, es otro de sus principales argumentos.

Además, suma conectividad 4G, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, USB-C, conector de 3,5 mm y resistencia IP52. El precio bajó de $301.399 a $207.999, con un descuento del 30% y seis cuotas de $46.796.

Los tres celulares Motorola cuestan menos de $250.000 y ofrecen distintas prestaciones para diferentes necesidades. Motorola

¿Cuál conviene comprar?

Los tres Motorola apuntan a públicos diferentes. El Moto G06 aparece como la alternativa más completa gracias a sus 4 GB de RAM, Android 15, cámara de 50 MP, pantalla de hasta 120 Hz y batería de 5.200 mAh.

El Moto G04s, en tanto, ofrece un equilibrio interesante y puede ser una buena elección para quienes buscan gastar lo menos posible sin resignar 4 GB de RAM ni una cámara principal de 50 MP. Finalmente, el Moto E14 es el modelo pensado para quienes necesitan un celular básico para mensajería, redes sociales, llamadas, navegación y tareas cotidianas.

Con precios inferiores a $250.000, los tres equipos representan alternativas económicas dentro del catálogo de Motorola y pueden resultar especialmente atractivos para quienes buscan renovar su celular sin saltar a modelos de gama media.