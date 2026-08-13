Los 3 celulares Motorola en oferta este mes que agotan stock

Renovar tu teléfono no requiere gastar una fortuna este mes . Las promociones actuales de Motorola ofrecen gran tecnología a precios muy competitivos.

El Moto G06 con 64GB de memoria y tecnología NFC lidera las opciones más económicas . Puedes conseguir este modelo por un precio de $ 199.999 en las tiendas oficiales.

Esta versión resulta ideal para realizar pagos sin contacto y guardar fotos o aplicaciones diarias. Su procesador ágil garantiza un rendimiento fluido para navegar en redes sociales sin interrupciones.

Para quienes necesitan mayor espacio, el Moto G06 de 128GB con NFC cuesta $ 249.999. Duplicar la capacidad interna permite almacenar miles de archivos sin preocuparte por el almacenamiento.

Ambas versiones del Moto G06 destacan por sus pantallas amplias y una batería de gran duración. Sus cámaras principales toman fotos claras para capturar momentos especiales con buena iluminación.

Si buscas mayor potencia, el Moto G17 de 128GB está disponible por tan solo $ 319.999. Este dispositivo ofrece un salto de calidad en rendimiento, velocidad de procesamiento y fotografía.

El Moto G17 resulta perfecto para ejecutar aplicaciones exigentes y disfrutar de juegos con fluidez. Su diseño moderno y elegante se adapta muy bien al uso continuo en el trabajo.