Un funcionario provincial le ganó un millonario juicio laboral a YPF

La Suprema Corte de Justicia de Mendoza falló a favor del subsecretario de Energía y Minería de la provincia, Manuel Sánchez Bandini , en un conflicto judicial contra YPF SA . El actual funcionario provincial fue empleado de la petrolera y había iniciado una demanda contra luego de haber sido despedido sin causa. La empresa acudió al máximo tribunal provincial buscando revertir la sentencia que la obligó a pagar una millonaria indemnización por el despido.

Los jueces Omar Palermo, Mario Adaro y Julio Gómez rechazaron un recurso extraordinario provincial impulsado por YPF SA contra Sánchez Bandini , quien desde enero de 2024 se desempeña como subsecretario de Energía y Minería, bajo la órbita del Ministerio de Energía y Ambiente.

La empresa, a través de su apoderado Manuel Federico Gómez, interpuso una apelación contra una sentencia de la Sexta Cámara del Trabajo de la Primera Circunscripción Judicial que condenó a la petrolera a pagarle una millonaria indemnización por un despido sin causa.

Sánchez Bandini trabajó para YPF SA bajo la categoría “fuera de convenio” desde el 15 de octubre de 2012 hasta el 21 de marzo de 2022 cuando fue despedido sin justa causa.

La empresa le pagó una suma de $ 5.597.990,47 en concepto de indemnización por antigüedad. No obstante, el empleado demandó a YPF por diferencias en indemnizaciones por despido y diferencias en rubros no retenibles. Asimismo, reclamó que la empresa debió tener en cuenta como parte de la base indemnizatoria que le abonó, el bono anual que se le paga a los trabajadores. También dijo que la empresa omitió abonar el agravante indemnizatorio.

La Sexta Cámara Laboral hizo lugar parcialmente a la demanda y condenó a YPF a pegarle $ 6.058.143 en concepto de diferencias en indemnización sustitutiva de preaviso, en la integración del mes de despido, y agravante indemnizatorio más sus intereses.

La petrolera apeló esta sentencia ante la Suprema Corte señalando que el tribunal omitió aplicar un tope indemnizatorio previsto en la Ley de Contrato de Trabajo, a la vez que invocó el enriquecimiento sin causa del actor en perjuicio de YPF.

Revés de la Corte contra YPF

El procurador general de la Corte, Alejandro Gullé, dictaminó durante el proceso judicial que correspondía rechazar el recurso interpuesto por YPF.

El juez Omar Palermo lideró los argumentos de la Corte y consideró que el recurso presentado por YPF debía ser rechazado y los jueces Mario Adaro y Julio Gómez adhirieron a esa postura.

El magistrado señaló que los agravios esgrimidos por el abogado de la empresa “no derriban el núcleo central” de la sentencia de la Cámara Laboral.

Los jueces de la Corte Omar Palermo y Mario Adaro. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

En la fundamentación, planteó que “el artículo 245 de la Ley de Contratos de Trabajo, al estipular un ‘tope’ indemnizatorio, dice que el mismo debe ser el ‘aplicable al trabajador, al momento del despido’; por lo que, no encontrándose publicado un ‘tope’ vigente a la fecha del despido, mal podría haberlo calculado la Cámara del Trabajo, sin contar con elemento procesal alguno a tal fin”.

Asimismo, el ministro sostuvo que la condena de la Cámara Laboral aplicó el art. 260 de la LCT, que tiene en consideración un “pago a cuenta” de un monto abonado de manera insuficiente. “Atendiendo al rechazo del tope indemnizatorio, el fallo calculó la procedencia de cada uno de los rubros – indemnizatorios y no retenibles – reclamados por el actor, y cuantificó la diferencia de lo ya pagado por la empleadora, conforme el bono de ‘liquidación final’ acompañado al expediente”, expresó y desestimó el reclamo por un supuesto enriquecimiento sin causa del ex empleado.

Quién es el funcionario provincial que ganó el juicio laboral

Manuel Sanchez Bandini tiene 40 años y es ingeniero industrial egresado de la UNCuyo. En enero de 2024 fue designado como subsecretario de Energía y Minería de la provincia.

Previamente tuvo un paso por la actividad privada, además de ser profesor de Ciencias Básicas en la Tecnicatura Superior en Petróleo de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral.

Al momento de su nombramiento, desde el Gobierno provincial resaltaron que en la empresa Halliburton se desempeñó en el desarrollo de negocios para sus líneas de servicios en el país y que “durante más de 10 años ocupó diferentes posiciones de liderazgo en YPF SA”.