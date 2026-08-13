Sobreseyeron a Sofía Clerici en la causa por enriquecimiento ilícito contra Martín Insaurralde

Sofía Clerici quedó desvinculada de la causa conocida como “ Yategate ” , donde era investigada por su presunta participación como testaferro de Martín Insaurralde . La decisión del magistrado Luis Armella se produjo después de que una pericia sobre el patrimonio del exjefe de Gabinete bonaerense no encontrara elementos que acreditaran un vínculo financiero entre ambos. Ahora el expediente quedó en manos de Tomás Rodríguez Ponte, quien hoy juró como titular del juzgado federal 2 de Lomas de Zamora.

El expediente se inició en 2023, luego de que se difundieran fotografías y videos de Insaurralde y Clerici a bordo del yate “El Bandido”, durante un viaje por Marbella, España. Las imágenes mostraban al entonces funcionario en un contexto de lujo y terminaron provocando un fuerte impacto político: Insaurralde renunció a su cargo y la Justicia comenzó a investigar el origen de los fondos utilizados durante el viaje y la evolución patrimonial de los involucrados.

Uno de los puntos centrales de la investigación sobre Clerici eran los US$569.911 que habían sido encontrados en su vivienda de Nordelta durante un allanamiento. La hipótesis que se intentaba determinar era si ese dinero había sido entregado por Insaurralde. Sin embargo, el peritaje realizado por especialistas del Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema no encontró documentación que acreditara transferencias o entregas de dinero del exfuncionario a la modelo.

El análisis tampoco estableció una conexión entre Insaurralde y las carteras, relojes y joyas de alta gama que fueron secuestrados durante los procedimientos realizados en el domicilio de Clerici. Precisamente, ese resultado fue uno de los elementos utilizados por la defensa, a cargo de Mauricio D'Alessandro, para sostener que no había pruebas suficientes para mantener la imputación contra la modelo.

La pericia, de más de 600 páginas, también reconstruyó los gastos realizados durante el viaje a España. El alquiler del yate “El Bandido”, utilizado por Insaurralde y Clerici el 19 de septiembre de 2023, figuró a nombre de la modelo, pero el pago fue realizado por la agencia Forest Travel Agency. Esa misma empresa se hizo cargo del alojamiento de ambos en el Marbella Club Hotel.

Otro dato surgido del análisis fue que la estadía de Clerici y su hermana en el Nobu Hotel, entre el 8 y el 20 de septiembre, fue pagada por la empresa MTC Group SA. De esta manera, los peritos pudieron identificar a los responsables de los distintos pagos sin encontrar, siempre según el informe, una conexión financiera directa con Insaurralde.

La situación de Clerici había generado especial interés dentro de la causa por la explicación que dio sobre su actividad y sobre el origen de los bienes y del dinero encontrados en su casa. En una presentación anterior, había definido su trabajo como el de “acompañante de viajes” y sostuvo que su participación en el viaje a Marbella “no constituye delito alguno”. También había afirmado: “Percibo honorarios que en la mayoría de las veces se trata de importantes sumas de dinero, y en otras, regalos costosos, ya sean joyas, ropa o accesorios”.

Si bien Sofía Clerici queda desvinculada de esta parte de la investigación. El expediente, sin embargo, continúa respecto de Insaurralde y otros involucrados como su ex Jesica Cirio y ahora quedó en manos de Tomás Rodríguez Ponte, quien juró este mediodía como titular del juzgado federal de Lomas de Zamora, quien tiene para determinar la valoración como prueba de los videos donde se ve a Jessica Cirio con fajos de dólares.