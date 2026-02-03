Yategate: la Corte Suprema investigará los viajes de lujo de Martín Insaurralde y 600 mil dólares en efectivo

Tras cuatro horas de audiencia, los abogados involucrados en la causa que investiga a Martín Insaurralde por presunto lavado y enriquecimiento ilícito acordaron realizar un estudio patrimonial exhaustivo sobre los bienes del exintendente de Lomas de Zamora , su expareja Jésica Cirio , su familia y Sofía Clérici, la modelo conocida como su "acompañante de viajes".

El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, convocó a todos los letrados del caso y logró que aceptaran los 83 puntos de pericia que abarcan desde propiedades de lujo hasta viajes internacionales. El estudio estará a cargo de expertos de la Corte Suprema , luego de que se descartara la posibilidad de que lo hiciera la Universidad de Buenos Aires. El trabajo comenzará el 3 de marzo y podría completarse en tres o cuatro meses si avanza de manera expeditiva.

Entre los puntos más llamativos de la investigación figura el origen de los 600 mil dólares que le secuestraron a Clérici. Los peritos deberán establecer si ese dinero provino de Insaurralde, a pesar de que no existen constancias documentales de los ingresos de la modelo, ni recibos ni tributos pagados a la AFIP que justifiquen su actividad laboral.

También se analizará un supuesto préstamo o donación de 250 mil dólares que Insaurralde habría hecho a Jésica Cirio. La Justicia busca rastrear el origen de esos fondos y determinar cómo el exfuncionario pudo haberlos reunido con sus ingresos declarados.

Otro de los puntos centrales es el famoso viaje a Marbella de Insaurralde con Clérici en 2023, cuando compartieron una villa de lujo y navegaron en el yate Bandido mientras disfrutaban de champagne en el Mediterráneo. Ahora, los peritos deberán determinar cómo se pagó ese viaje y si los ingresos legales del exintendente permitían semejante nivel de vida.

La investigación también pondrá el foco sobre un centenar de vuelos que Insaurralde realizó en avión, cuyos pasajes, según la causa, no podrían haber sido costeados con sus ingresos en blanco. A esto se suma el análisis del mecanismo de adquisición de la quinta de San Vicente, donde el exintendente vivió con Cirio, y la compra de vehículos de lujo que utilizaban tanto él como algunos de sus colaboradores cercanos.

De la audiencia participaron el juez Luis Armella, el fiscal Sergio Mola y una nutrida representación de abogados: Fernando Enrique Pinto y Nicolás Hilario Maciel por Insaurralde; Claudio José Caffarello y el contador Alejandro Rosenfeld por Cirio; Martín Juan Larralde por Clérici; Juan José Oribe por Víctor Donadio; y Tomás Brady de Poder Ciudadano. También estuvieron presentes representantes de la Unidad de Información Financiera y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos.

El peritaje quedó en manos de María Eleonora Feser, contadora oficial del Cuerpo de Peritos del Poder Judicial de la Nación, especializada en casos de corrupción y delitos contra la administración pública.