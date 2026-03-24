Lucila Crexell, en la mira: el Senado debate su pliego tras denuncias de "coima"

El Senado retomará esta semana la discusión por el pliego de la exsenadora Lucila Crexell como embajadora en Canadá , donde será tratado en comisión, en medio de cuestionamientos de la oposición peronista.

El expediente será abordado el próximo jueves a las 14.30 en la Comisión de Acuerdos, presidida por el libertario Juan Carlos Pagotto, en una reunión que también incluirá ascensos militares.

La postulación de Crexell arrastra polémica desde su origen. Sectores del kirchnerismo sostienen que su respaldo a la Ley Bases en junio de 2024 estuvo vinculado a la promesa de un cargo diplomático.

Según esa interpretación, el nombramiento actual —primero evaluado para la Unesco y ahora orientado hacia Canadá— formaría parte de un acuerdo político.

Estas acusaciones fueron expresadas en el recinto y anticipan un debate caliente en la comisión.

Cruce en el recinto: denuncias de “coima” y respuesta oficialista

La discusión escaló en la última sesión del Senado, donde se produjo un fuerte intercambio entre la senadora kirchnerista Florencia López y la titular del bloque libertario, Patricia Bullrich.

López cuestionó la designación impulsada por el Ejecutivo y sostuvo que se trata de la “configuración del pago de la coima por el voto aquí de la Ley Bases”.

Desde el oficialismo, Bullrich rechazó de plano esa acusación y defendió a la exlegisladora.

“Fue denunciada por el bloque al que usted pertenece y esa denuncia fue desestimada por inexistencia de delito, con lo cual la acusación que acaba de hacer no solamente viola el principio de inocencia de la exsenadora, sino que cae en una flagrante mentira al decir que hubo una coima en ese tratamiento”, respondió.

Crexell deberá exponer antes del dictamen

Durante la reunión del jueves, los senadores no solo iniciarán el tratamiento del pliego, sino que además deberán definir la fecha en la que Crexell se presentará ante la comisión para defender su candidatura.

Ese paso será clave antes de que el expediente avance hacia un eventual dictamen y posterior votación en el recinto.

Otros nombramientos en agenda: cambios en la cúpula militar

Además del caso Crexell, la Comisión de Acuerdos analizará una serie de pliegos vinculados a la conducción de las Fuerzas Armadas.

Entre ellos figuran las designaciones del vicealmirante Marcelo Alejandro Dalle Nogare como jefe del Estado Mayor Conjunto; del vicealmirante Juan Romay como titular de la Armada; y del general de división Oscar Zarich como jefe del Estado Mayor del Ejército.

Un debate que combina diplomacia, política y acusaciones

La discusión por el nombramiento de Crexell se inscribe en un contexto de alta tensión política, donde cada designación del Ejecutivo es leída en clave de negociación parlamentaria.

El tratamiento en comisión será el primer paso de una disputa que promete escalar en el Senado, con el telón de fondo de la Ley Bases y las acusaciones cruzadas entre oficialismo y oposición.