El Gobierno impulsa los pliegos de Mahiques y Crexell en la apertura del Senado

El Senado volverá a sesionar este miércoles a las 14 en lo que será el debut del período ordinario, con una agenda centrada en habilitar el tratamiento de designaciones clave impulsadas por el oficialismo . El foco estará puesto en el ingreso formal de los pliegos de Carlos Mahiques y de la ex senadora Lucila Crexell, además de otros nombramientos pendientes.

El objetivo inmediato no es la aprobación, sino darles estado parlamentario para que puedan ser girados a la Comisión de Acuerdos, instancia previa obligatoria antes de su discusión en el recinto.

El Gobierno busca avanzar con el pliego de Carlos Mahiques, actual integrante de la Cámara Federal de Casación Penal, y con el de Lucila Crexell, propuesta para ocupar una embajada.

En el caso de la ex legisladora neuquina, su nominación vuelve a escena tras la controversia generada en 2024, cuando se especuló con que su respaldo a la Ley Bases habría estado vinculado a un ofrecimiento diplomático. Aunque en ese momento la posibilidad de designarla ante la Unesco quedó en suspenso por el ruido político, ahora el Ejecutivo retoma la iniciativa con un nuevo destino: Canadá.

El pliego que será enviado al Senado la postula como embajadora plenipotenciaria y cuenta con las firmas del presidente Javier Milei y del canciller Pablo Quirno.

El antecedente político que vuelve a tensionar el debate

La figura de Crexell continúa atravesada por aquel episodio que la dejó en el centro de cuestionamientos. La sospecha de un eventual intercambio político por su voto en una ley clave marcó su salida del Senado y sigue proyectando dudas en el escenario legislativo.

El oficialismo apuesta a que el paso del tiempo atenúe el impacto de esa polémica, aunque el tratamiento del pliego podría reactivar el debate en la Cámara alta.

El caso Mahiques y la discusión sobre la edad de los jueces

Otro de los puntos sensibles es el pliego de Carlos Mahiques. El magistrado cumplirá 75 años el próximo 1 de noviembre, límite establecido por la Constitución Nacional para el ejercicio de funciones judiciales, salvo que el Senado apruebe una nueva designación por un período adicional.

La Casa Rosada busca habilitar su continuidad por cinco años más, en una jugada que remite a antecedentes recientes. Durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se intentó sostener en su cargo a la jueza Ana María Figueroa, pero la Corte Suprema bloqueó esa posibilidad al no haberse concretado el aval del Senado.

Mahiques, con más de medio siglo de trayectoria en el ámbito penal, destaca en su perfil su experiencia en crimen organizado y terrorismo internacional, así como su intervención en causas de alto impacto institucional.

Cómo sigue el trámite en el Senado

Una vez que los pliegos obtengan ingreso formal, deberán ser analizados en la Comisión de Acuerdos, presidida por el senador Juan Carlos Pagotto. Allí se convocará a audiencias públicas en las que los candidatos deberán exponer y responder preguntas de los legisladores.

Recién después de ese paso estarán en condiciones de ser llevados al recinto para su eventual aprobación o rechazo.

Acuerdos internacionales y otros temas en agenda

Además de las designaciones, la sesión incluirá el tratamiento de convenios internacionales. Entre ellos, acuerdos firmados con Francia y Austria, así como un instrumento suscripto con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en 2009.

Clave política: el rol del oficialismo y los bloques dialoguistas

La convocatoria a la sesión fue definida en una reunión de Labor Parlamentaria encabezada por el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala. El encuentro se dio en un contexto particular: la vicepresidenta Victoria Villarruel se encontraba a cargo del Poder Ejecutivo por el viaje de Javier Milei a Nueva York.

El entendimiento entre La Libertad Avanza y sectores dialoguistas permitió ordenar la agenda y garantizar el inicio del tratamiento de estos expedientes, en una señal de coordinación legislativa que el oficialismo busca consolidar.