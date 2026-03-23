Ajuste estatal: El Gobierno planea reducir 27.000 empleos públicos durante 2026

La administración de Javier Milei avanzará en los próximos días con una nueva tanda de bajas que afectará a entre 5.000 y 6.000 puestos estatales.

El Poder Ejecutivo nacional se prepara para profundizar el achicamiento del Estado. Según informaron, la meta a corto plazo es concretar la salida de entre 5.000 y 6.000 empleados públicos en diversas áreas de la administración. Sin embargo, este movimiento es solo la primera fase de un plan más extenso.

A lo largo de 2026, el Gobierno pretende reducir la planta de personal en un 10%, lo que representa la desvinculación de más de 27.000 trabajadores. Según pudo constatar el diario La Nación, el recorte abarca no solo a la Administración Pública Nacional, sino también a empresas y sociedades del Estado. Desde Balcarce 50 señalaron que las primeras bajas comenzaron a ejecutarse la semana pasada bajo la premisa de reducir el Estado a su mínima expresión.

Recaudación en baja y necesidad de equilibrio fiscal Si bien la reducción del gasto público es un eje central de la gestión de Javier Milei, el ajuste actual responde también a una necesidad financiera urgente. La caída en la recaudación impositiva de los últimos meses, producto del freno en la actividad económica, ha forzado al equipo económico a acelerar la poda en los gastos de funcionamiento.

asamblea legislativa ate protesta plaza independencia Rodrigo D'Angelo / MDZ A enero de este año, los datos del INDEC indicaban que el Sector Público Nacional contaba con un total de 278.705 empleados. El plan oficial prevé que la reducción del 10% se reparta de forma escalonada a lo largo de los cuatro trimestres del año, buscando aliviar el peso de la masa salarial sobre las cuentas públicas.

El contexto laboral: El desempleo subió al 7,5% La decisión de avanzar con nuevos despidos estatales ocurre en un escenario social complejo. Según el último informe del INDEC al cierre de 2025, el índice de desempleo escaló al 7,5% de la población económicamente activa. Este dato marca un deterioro respecto al 6,4% registrado al finalizar 2024.