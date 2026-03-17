Reparto en el Senado: La Libertad Avanza gana poder en comisiones clave

Entre este miércoles y el jueves, el Senado avanzará en la conformación de nueve comisiones estratégicas, en una etapa clave para definir el funcionamiento legislativo del año. El oficialismo pondrá el foco en quedarse con espacios considerados centrales para la gestión, como Legislación General y Agricultura, que quedarán bajo control de senadores de La Libertad Avanza .

La distribución de estos organismos es determinante: allí se filtran, modifican y habilitan los proyectos que luego llegan al recinto.

A diferencia del cierre de 2025, cuando el reparto de comisiones generó fuertes disputas, esta vez el proceso avanza con menor nivel de conflicto. La jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, alcanzó un entendimiento con el líder del interbloque peronista, José Mayans.

Ese acuerdo garantiza al justicialismo seis lugares dentro de las comisiones, lo que destrabó la negociación y permitió que el PJ se incorpore sin mayores resistencias al esquema propuesto.

Para el Gobierno, la clave no es solo integrar las comisiones, sino presidirlas. Desde esos lugares se define qué proyectos avanzan, cuáles se demoran y cómo se estructuran los dictámenes que luego se discuten en el recinto.

En ese marco, La Libertad Avanza ya se aseguró tres de las cinco comisiones que se constituyeron previamente y ahora buscará ampliar su influencia con nuevas presidencias.

Legislación General y Seguridad, las primeras en definirse

La Comisión de Legislación General, una de las más relevantes por el volumen y la transversalidad de los temas que trata, será constituida este miércoles y quedará encabezada por la senadora libertaria Nadia Márquez.

Ese mismo día también se conformará la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico, que tendrá al frente a la radical santafesina Carolina Losada, en un esquema que combina oficialismo con aliados.

Agricultura y medios, en la agenda del jueves

El jueves será el turno de varias comisiones clave. A las 10 se reunirá Agricultura, cuya presidencia quedará en manos del libertario Joaquín Benegas Lynch, en un área sensible por su vínculo con el sector productivo.

Media hora más tarde se constituirá la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, que será conducida por la senadora Carolina Moisés, referente del bloque Convicción Federal.

Defensa, Trabajo y Turismo: más espacios bajo definición

También el jueves se terminará de completar el mapa. La Comisión de Turismo será presidida por la radical Mariana Jury, mientras que Defensa Nacional quedará bajo la conducción del libertario Luis Juez.

En paralelo, la Comisión de Trabajo y Previsión Social volverá a estar encabezada por Carmen Álvarez Rivero. En este marco, Patricia Bullrich dejará su lugar dentro de ese cuerpo, en una decisión que reconfigura la dinámica interna del bloque oficialista.

El cierre del esquema: administrativas y deportivas

El armado se completará con la constitución de las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Deportes. Ambas quedarán en manos de dirigentes con pertenencia o cercanía al oficialismo: Daniel Kroneberger y Bruno Olivera Lucero, respectivamente.

Clave política: menos conflicto, más control

El reparto de comisiones expone un doble movimiento: por un lado, una negociación más aceitada con la oposición que evita choques abiertos; por otro, una estrategia del oficialismo para consolidar posiciones en áreas clave.

Con este esquema, el Gobierno busca asegurarse herramientas para ordenar el ritmo legislativo y sostener la iniciativa política en el Senado.