$LIBRA, Manuel Adorni y "las coimas en el Senado": el peronismo arrinconó a La Libertad Avanza en la sesión

En la peor semana para el Gobierno de Javier Milei en lo que va de 2026, Patricia Bullrich tomó la decisión de abrir el recinto del Senado para tratar una serie de pliegos y acuerdos internacionales que no tienen demasiada relevancia en la agenda oficial. El peronismo hizo sonar la caja de resonancia para enrostrarle al Gobierno los últimos escándalos públicos.

A través de las cuestiones de privilegio, en las primeras dos horas de la sesión el kirchnerismo hizo hincapié en las nuevas pruebas que vinculan al presidente Javier Milei en la criptoestafa de $ LIBRA , el viaje de la esposa de Adorni a Nueva York y criticar las "coimas en el Senado" por la designación de la exsenadora Lucila Crexell como embajadora ante Canadá.

La única que habló en defensa del Gobierno fue Patricia Bullrich (Capital Federal), que tildó de "hipocresía" a la crítica kirchnerista, al mismo tiempo que recordó "los vuelos a Santa Cruz solo para llevar diarios". "Usaron el Estado como si fuera su propiedad privada", dijo la jefa del bloque libertario.

El primer dardo contra el Gobierno llegó de parte de Carlos Linares (Chubut), que atacó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni , y destacó su "progreso". "Hace dos años, cuando empezó su carrera hablando a la prensa todos los días, era flaquito y pelado; ahora tiene pelo y viaja a Estados Unidos. Hay que reconocerle el progreso que ha tenido", indicó, y remarcó: "Me acuerdo cuando mostró la radiografía de un perro para burlarse de los discapacitados. Ahora, para quedar bien con su señora, la llevó a dar una vuelta en el avión presidencial".

En la jornada de este miércoles está previsto que se ingrese el pliego de la exsenadora del Movimiento Popular Neuquino Lucila Crexell para que sea la embajadora en Canadá. Se trata de una senadora que en 2024 era opositora al Gobierno, pero que aun así anunció su voto afirmativo en la Ley Bases, y a los pocos días se conoció que el Gobierno le daría a cambio el cargo de embajadora ante la UNESCO. Cuando eso se filtró a la prensa estalló el escándalo y se postergó su designación.

A casi dos años de esto, el Gobierno finalmente decidió avanzar y el peronismo aprovechó para señalarlo como "otro caso de corrupción en el Senado" para sancionar la Ley Bases. El antecedente es el del exsenador por Entre Ríos Edgardo Kueider, que votó a favor de la Ley Bases y en diciembre de ese mismo año quedó detenido en la frontera con Paraguay con 200 mil dólares encima, que no pudo justificar.

La que se encargó de atender este asunto fue Florencia López (La Rioja): "Esto es la configuración del pago de la coima a la senadora Crexell por el voto a la Ley Bases. No podemos permitir la consumación del delito porque fuimos testigos calificados de ese delito". "Crexell prácticamente llorando gritaba que era una operación. Kueider la consoló, le tocó la espalda, le dijo que se quede tranquila y que vote en paz", rememoró.

La exsenadora Luciana Crexell Sapag. La exsenadora Luciana Crexell Sapag.

La oposición remarcó las sospechas por $LIBRA

En la ronda de cuestiones de privilegio tampoco faltaron los dardos contra los hermanos presidenciales por la criptoestafa $LIBRA. A medida que avanza el peritaje del celular del empresario y amigo de Karina y Javier Milei, Mauricio Novelli, aparecen nuevas conversaciones que vinculan directamente a los hermanos con el pago de dinero.

"La estafa fue planificada desde el corazón del poder, ya nadie tiene dudas", indicó Martín Soria (Río Negro), al tiempo que recordó que el presidente "apareció firmando un precontrato de cinco millones de dólares". "¿Sabía o no de los pormenores? ¿Era un contrato entre privados o participaba como presidente directamente?", planteó el senador kirchnerista. "La criptoestafa Libra es su modo de conducta, estamos frente a un estafador serial; el pueblo argentino ya le sacó la ficha", insistió.

Por su parte, la kirchnerista Juliana Di Tullio (Buenos Aires) se sumó a la crítica contra Javier Milei: "El presidente de la república es un estafador, cobró cinco millones de dólares para estafar a más de 40 mil personas".

Cuando llegó el turno de la defensa a cargo de Bullrich (Capital Federal), la exministra reconoció que la sesión en el Senado "se está convirtiendo en un acto político contra el Gobierno". Primero indicó que "atacar a Adorni por un error que cometió en un avión con su esposa, que no la puso como parte de la comitiva, frente a la situación de corrupción que hemos vivido durante el kirchnerismo, es hipocresía".

En la jornada de hoy en el Senado también se tratarán convenios internacionales con Austria y Francia para eliminar la doble imposición en impuestos sobre la renta y el patrimonio, y para prevenir la evasión y la elusión fiscal. También se tratará el acuerdo para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.