Plaza de Mayo, al rojo vivo: organismos de derechos humanos apuntaron contra Milei y Villarruel

En el acto central por el Día de la Memoria , Verdad y Justicia, los organismos de derechos humanos reafirmaron este lunes que los desaparecidos durante la última dictadura militar “son 30 mil” y reclamaron a las Fuerzas Armadas que informen el destino de las víctimas.

La consigna fue parte del documento consensuado por las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo , que se leyó en Plaza de Mayo ante miles de personas, en el marco de la conmemoración por el 50 aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

“Son 30 mil y que nos digan dónde están”, señalaron los organismos durante la lectura del texto.

La jornada estuvo atravesada por un clima político marcado, con cuestionamientos explícitos al Gobierno nacional por su postura frente al número de desaparecidos.

“Son 30 mil y fue genocidio”, afirmaron los organismos, en respuesta a las posiciones oficiales que relativizan esa cifra.

Durante el acto también se escucharon consignas contra el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel, impulsadas por los manifestantes que colmaron la plaza.

Referentes históricos encabezaron la lectura del documento

El documento fue leído con la presencia en el escenario de figuras emblemáticas del movimiento de derechos humanos, como la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; la referente de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Taty Almeida; y el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.

“Estamos juntos nuevamente en esta histórica plaza y en todas las del país con profunda convicción para afirmar que la memoria se defiende luchando”, expresaron los organizadores.

Reivindicación de la militancia y críticas al modelo económico

En el texto también hubo una reivindicación de la militancia de los detenidos desaparecidos y un señalamiento directo hacia el actual contexto político.

“Lucharon por una sociedad sin opresión sin explotación, venimos de esas tradiciones y recrear la lucha popular contra el gobierno de (Javier) Milei y (Victoria) Villarruel”, sostuvieron.

Además, los organismos vincularon el golpe de 1976 con la implementación de un modelo económico que, según plantearon, implicó desindustrialización, primarización y apertura indiscriminada de las importaciones.

Denuncias por los crímenes de la dictadura

Durante la lectura, se recordó el funcionamiento del aparato represivo del Estado durante la dictadura, con especial énfasis en la magnitud de los crímenes.

“Se pusieron en funcionamiento 800 centros clandestinos, se robaron bebés. La mayoría de los detenidos desaparecidos fueron torturados y fusilados”, indicaron.

Asimismo, remarcaron que los delitos de lesa humanidad no prescriben y advirtieron que la desaparición forzada “no es tema del pasado, sino del presente”.

Movilizaciones en todo el país por el Día de la Memoria

La conmemoración del 24 de marzo tuvo su epicentro en Plaza de Mayo, pero se replicó en distintas ciudades del país con marchas y actividades organizadas por organismos de derechos humanos, agrupaciones políticas y sociales.

A medio siglo del golpe, la jornada volvió a combinar memoria histórica con un fuerte contenido político, en un contexto de debate sobre el pasado reciente y su impacto en el presente.