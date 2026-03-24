Diputados inicia la audiencia pública por la Ley de Glaciares: exponen solo 400 oradores y habrá marcha frente al Congreso

La Cámara de Diputados dará el puntapié este miércoles y jueves con las dos audiencias públicas para debatir la reforma de la Ley de Glaciares que ya cuenta con media sanción del Senado, en un esquema que limitará la participación a 400 expositores sobre un total cercano a 100 mil inscriptos.

El oficialismo definió un formato mixto que combinará instancias presenciales y virtuales. Según lo previsto, unos 200 oradores expondrán este miércoles entre las 10 y las 19 de manera presencial, mientras que otros 200 lo harán el jueves en forma remota. El resto de los inscriptos deberá canalizar su participación mediante la presentación de escritos o videos.

En el plano judicial, una de las presentaciones para frenar las audiencias fue desestimada, aunque aún permanecía pendiente la resolución de otro planteo impulsado por organizaciones ambientalistas hasta el mediodía del lunes.

A la par, la organización de las jornadas generó cuestionamientos políticos. Además del límite en la cantidad de expositores, los presidentes de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, José Peluc y Nicolás Mayoraz , respectivamente, establecieron que cada bloque podrá asistir con un máximo de dos asesores.

A su vez, cada intervención tendrá un tope de cinco minutos, por lo que las autoridades de las comisiones deberán controlar estrictamente los tiempos para garantizar la participación de representantes de las 24 jurisdicciones.

Pese a los reclamos de la oposición —que pidió extender la duración de las audiencias previstas para el 25 y 26 de marzo—, La Libertad Avanza mantuvo sin cambios el cronograma definido en el plenario de comisiones. La intención de los libertarios es sesionar este tema el 8 de abril.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EnriqueViale/status/2036164462630125949&partner=&hide_thread=false LA LEY DE GLACIARES NO SE TOCA



Ante la censura del gobierno que solo permitirá que hablen el 0,5% de los 102 mil inscriptos en la Audiencia Pública

¡Salimos a las calles!



Miércoles 25/3, 17 hs, Congreso



Trae tu silla, reposera, mate y hagamos fila hasta que nos dejen hablar pic.twitter.com/CwFHI4G2kt — Enrique Viale (@EnriqueViale) March 23, 2026

En paralelo, distintas entidades ambientalistas —entre ellas la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Greenpeace y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas— impulsaron otra medida cautelar que quedó radicada en el Juzgado Contencioso Administrativo N°7, a cargo de Enrique Lavié Pico, quien aún no se había pronunciado.

En esa presentación, las organizaciones solicitaron que se ordene “al Congreso garantizar la participación oral de la totalidad de los inscriptos en la audiencia pública convocada a los efectos de recibir opiniones” sobre la reforma en debate.

En ese marco, algunas organizaciones socioambientales convocaron a una protesta con la consigna “Hacer fila hasta que nos dejen hablar”. La cita será este miércoles a las 17, frente al Congreso.

“LA LEY DE GLACIARES NO SE TOCA. Ante la censura del gobierno que solo permitirá que hablen el 0,5% de los 102 mil inscriptos en la Audiencia Pública ¡Salimos a las calles! Trae tu silla, reposera, mate y hagamos fila hasta que nos dejen hablar”, difunden en redes sociales.